Jihočeši, kteří během duelu prohrávali 0:2 na sety, totiž dokázali zvrátit duel ve svůj prospěch. Výhra 3:2 na sety je udržela v souboji o mistrovský titul a finálovou sérii snížili na 1:2.

Karlovarsko, které opanovalo první dva sety, se posléze přesvědčilo, že poslední krok bývá ten nejtěžší. „My jsme to měli slušně rozehrané, ale cítil jsem prostě od začátku, že tomu chyběla euforická nálada,“ připomněl své pocity během úvodu finálového klání karlovarský trenér Jiří Novák.

Jihočeši dokázali v Karlových Varech vyhrát nad Karlovarskem 3:2 na sety a ve finálové sérii snížili na 1:2 na zápasy.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

I přesto šly Vary do třetího setu s náskokem dvou bodů. „Pak jsme začali hrát profesorsky a přizpůsobili jsme se Budějovicím, které byly trochu kompaktnější,“ naráží Novák na volejbalový obrat Jihočechů v následujícím průběhu. Ti dokázali dvousetové manko smazat, čímž nasměrovali zápas do tie-breaku, ve kterém odvrátili mistrovský mečbol Karlových Varů a dosáhli na cennou výhru.

„My už jsme byli na odchodu,“přiznával po zápase českobudějovický trenér René Dvořák.

„Nicméně za stavu 0:2 jsme se nevzdali a obrovsky smekám před hráči, když po dvou prohraných těžkých koncovkách našli sílu vyhrát tři další,“ chválil Dvořák výkon svého týmu.

Karlovarsko navíc přišlo o svou domácí neporazitelnost v extralize, když nedobytná tvrz padla po dlouhých sedmnácti zápasech. Teď se navrací finálová série na jih Čech, kde budou Vary již tento pátek, tedy 16. dubna, od 20.20 hodin usilovat o třetí bod v sérii.

„Musíme hrát malinko jinak, víc energie a lítat tam a radovat se,“ nabádá před čtvrtou finálovou bitvou trenér Karlovarska. „Musíme do zápasu nastoupit trochu jinak, pomoci si trochu víc podáním, které nás tentokrát trochu zklamalo. Jdeme dál, vedeme 2:1 a není třeba mít hlavu dole,“ burcuje Novák před další náročnou bitvou, která Karlovy Vary na českobudějovické palubovce zcela jistě čeká.

Poslední slovo však neřekli ani Jihočeši, kteří budou usilovat v domácím prostředí o další prodloužení finálové série. „Jedeme dál a máme to teď před sebou doma a musíme to potvrdit,“ je si vědom kouč Českých Budějovic, že již není cesty zpět.

Očima statistika Zdeňka Sklenáře

Třetí utkání finálové série bylo pro oko diváka určitě mnohem atraktivnější než předchozí dvě finálové bitvy. Hala míčových sportů přinesla vyrovnaný boj, prošpikovaný zápletkami na obou stranách, ve kterých byli ozdobou univerzálové obou týmů, když na straně Jihostroje exkarlovarský Filip Rejlek zaznamenal čtyřiatřicet bodů, na straně Karlovarska si pak Patrik Indra připsal na konto devětadvacet bodů. Ve statistikách bloků byly týmy vyrovnané, když Karlovarsko zaznamenalo jedenáct bloků, České Budějovice pak bloků dvanáct. Na podání, co se týče chybovosti, byly na tom opět týmy shodně, a to na čtyřiadvaceti zkažených podáních v pěti setech. Hráči Budějovic však získali z této činnosti o šest přímých bodů z podání více, celkem deset oproti čtyřem v podání Karlovarska. Kde se však nejspíše lámal pověstný chléb, tak to byly nevynucené chyby, kdy vždy ve čtvrtém a pátém setu Karlovarsko udělalo o dvě, respektive tři nevynucené chyby více, a když se podíváme na vyrovnané skóre 25:22 ve čtvrtém setu, 20:18 v setu pátém, tak tohle mohl být moment, který třetí finálovou bitvu rozhodl.

Statistiky Karlovarsko - České BudějoviceZdroj: Deník/ Redakce

VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 2:3 (28:26, 25:23, 23:25, 22:25, 18:20). Rozhodčí: Rychlík Dušan, Krtička Jan. Bez diváků. Stav série: 2:1.

VK ČEZ Karlovarsko: Vašina, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, libero Pfeffer (stř. Lux, Ticháček, Baláž).

VK Jihostroj České Budějovice: Mach, Rejlek, Zmrhal, Todua, De Amo, Michálek, libero Kryštof (stř. Stoilovic, Polák, Schouten, Ondrovič).