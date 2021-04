Aby toho nebylo málo, Házená Kynžvart má své zástupkyně na mezinárodním poli. Za slovenskou reprezentaci nastupuje Annamaria Patrnčiaková. Do širšího výběru té české, před kvalifikačním dvojutkáním pro mistrovství světa, dostala pozvánku další házenkářka z Lázní Kynžvartu, Kristýna Königová. V 17 letech!

„Sama tomu pořád moc nevěřím. Určitě to, že jsem už teď v seniorské reprezentaci, je pro mě obrovský úspěch a další výzva,“ hlásí z Kynžvartu čerstvá členka českého výběru.

Ještě v žačkách žádné velké ambice Kristýna Königová neměla, to se změnilo v dorostu. Teď je pro ni házená již prioritou. „Své cíle neustále posouvám výš a snažím se být co nejlepší. Tomu hodně přispívá perfektní rodinné zázemí a velká podpora mých nejbližších. Také moje škola, která mi vychází vstříc individuálním studijním plánem, takže můžu mít sedm tréninků během pracovního týdne,“ prozrazuje studentka gymnázia v Mariánských Lázních.

„Na začátku školního roku jsem si domluvila individuální plán, který mě omlouvá z úterního a čtvrtečního dopoledne, kdy mám tréninky,“ upřesňuje Kristýna Königová školní úlevy.

Kristýna Königová na střídačce DHC PlzeňZdroj: Deník

Teď v koronavirové době má přece jen více času, což se odvíjí i na skladbě dne. „Ráno začínám lehkým stabilizačním cvičením a pořádnou snídaní. Dále si plním své školní povinnosti. Úterý a čtvrtek mám, jak už jsem zmínila, dopoledne trénink v provizorní posilovně doma pod on-line dohledem trenéra. Odpoledne si chvilku odpočinu a čeká mě další individuální tréninková jednotka. Večer se pak věnuji nějakému tomu strečinku a rodině,“ přibližuje svůj denní program.

První liga házenkářek od října stojí. Kristýna Königová ale dál hraje. Společně se spoluhráčkami Veronikou Dvořákovou a Annamarií Patrnčiakovou si ji vytáhl do MOL ligy, která dál jede, celek DHC Plzeň. „Osobně jsem velice vděčná, že mám v téhle nepřející době takovou příležitost. Co se týče herní vytíženosti, jsem až překvapená, kolik prostoru na hřišti dostávám. Je to pro mě obrovská příležitost, jak získat cenné zkušenosti. MOL liga je oproti první lize o něco rychlejší a kvalitnější. Rozdíl je také v silové stránce, souboje s obranou jsou tvrdší,“ hledá mladá česká reprezentantka rozdíl mezi oběma soutěžemi.

Od začátku února nastoupila za plzeňské házenkářky již v deseti zápasech a připsala si již dvacet branek. V posledním zápase na palubovce Dusľo Šala rozvlnila síť dokonce šestkrát. V Plzni má sbírat především zkušenosti, ale je vidět, že pouze do počtu tam rozhodně není.

Jak se cestuje v sedmnácti letech bez řidičského průkazu na hostování do zhruba 80 kilometrů vzdálené Plzně? „Řídí spoluhráčky Verča Dvořáková, nebo Annamaria Patrnčiaková. Když nejedou, tak se vypravím vlakem nebo mě veze taťka. Jezdíme podle toho, jak se domluvíme s trenérem v Plzni. Většinou je to čtvrtek a pátek. Náročné to určitě je, ale není to nic, co se nedá zvládnout,“ zůstává Kristýna Königová v klidu.

K házené přivedli talentovanou hráčku v Lázních Kynžvartu rodiče. „Chtěli, abych se od malička věnovala nějakému kolektivnímu sportu, a protože házenou hrály i mé kamarádky, byla to pro mě jasná volba,“ poukazuje.

Na první trénink Kristýnu přivedl otec už v pěti letech. „Pamatuji si, jak jsem se ze začátku hodně styděla a na hrací plochu, konkrétně na můj první zápas, se mi vůbec nechtělo,“ směje se česká reprezentantka.

Po dvanácti letech od vstupu na házenkářské hřiště se cíle „drobně“ změnily. „Momentálně je mým cílem v létě odjet na mistrovství Evropy juniorek do Slovinska a uhrát tam co nejlepší výsledek. A také doufám, že se náš kynžvartský klub dostane i přes nepříznivou situaci do nejvyšší soutěže,“ přeje si.