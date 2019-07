Celkoví loňští vítězové seriálu si jdou zatím jednoznačně za svojí letošní obhajobou. S naprostým přehledem totiž severočeská dvojice Radek Steklý a Jan Žaloudek ovládla nejdelší trasu Long také na Božím Daru.

„Na osmém kilometru jsme ještě viděli čelovky, ale pak už ne. Začátek jsme napálili, abychom později mohli polevit a užít si pohledy na Krušné hory. Díky tomu jsme už Klínovec šli na pohodu a závěrečný seběh dolů jsme si užívali,“ sdělil člen vítězné dvojice Jan Žaloudek, když ihned pochválil pořadatele.

„Letos byla suprově značená trať. Bylo to stoprocentní. Ten, kdo to dělal, byl hodně precizní, vůbec jsme nepotřebovali hodinky. I když bylo hodně popadaných stromů, značení bylo výborné a my se mohli plně soustředit na výkon,“ dodal Žaloudek.

Vítězové osmašedesátikilometrovou trať zvládli za sedm hodit a osm minut, čímž o pět minut překonali své loňské maximum.

„Všiml jsem si, že jdeme rychle, ale pod sedm hodin bychom se dnes asi nedostali. Já toho měl tak akorát. Na trati bylo hodně popadaných stromů. Ze začátku jsme je přeskakovali, v závěru už jsem přes ně padal,“ podotkl zlatý longař Radek Steklý, který se svým parťákem vsadil druhé dvojici lehce přes půl hodiny.

Na celkovém druhém místě přiběhli vítězové kategorie Mix – Plzeňáci Vlastimil Vágner s Dominikovou Slavotínkovou. Oba v Krušných horách zvítězili i v loňském roce, avšak v kategorii mužský a ženský dogtreking.

Letos se rozhodli usilovat o vítězství společně a plán plní na sto procent. Přestože na třetí dvojici měli náskok hodinu, snadný závod to pro ně údajně nebyl.

„Musím přiznat, že Krušné hory dvakrát nemusím, nikdy mi moc nešly a ani dnes mi nebylo dvakrát dobře. Myslela jsem, že skončím už na druhé občerstvovačce. Žaludek neposlouchal a celá jsem byla taková skřípnutá, chvíli to vypadalo, že tam zůstanu,“ netajila se Dominika Slavotínková, když současně podotkla, že s parťákem i přesto zaběhla lepší čas než loni se psem.

„Pes táhne, ale nic neřekne, tady to řídí Vlasta,“ usmála se Dominika Slavotínková. Trojici nejrychlejších dvojic na Longu uzavřeli druzí muži Petr Vltavský a Štěpán Kotrba.

Ti na vítězné duo Steklý-Žaloudek ztratili více než půl druhé hodiny. Takhle dvojka, která spolu šla vůbec poprvé, se seznámila přitom zcela náhodně. „Známe se přes Radka Steklého, ale každý jsme z jiného koutu republiky. Zatímco kolega je od Opavy, já jsem z Kutné Hory. Své výkony ale známe ze závodů, na kterých se potkáváme, takže jsme věděli, že na tom budeme podobně, a snažili jsme se si vzájemně vyhovět,“ poznamenal Štěpán Kotrba, člen stříbrného mužského týmu na Longu.

Ženám na královské distanci kralovaly Alexandra Zemanová se Zdeňkou Pečkovou, které na téměř sedmdesátikilometrovou trať potřebovaly slabých dvanáct hodin. Nejrychlejšími psími vodiči byli Petr Hron a Lucie Pichrtová. Ceny se však rozdělovaly celkem na třech tradičních tratích – Long (68 km), Half (42 km) a Short (18 km) a v téměř dvou desítkách kategorií, na nichž v součtu bojovalo na sedm stovek účastníků. Mnozí z nich přijeli na Rock Point – Horskou výzvu úplně poprvé.

„Jak už název napovídá, je to výzva. Proto jsem do toho šel. Občas se proběhnu u nás na Přešticku, tak proč ne po horách? Pro mě to byl první závod a jsem spokojený – organizace super, počasí parádní, krásně jsme se opálili. Ještě bych na trať dal nějaký stánek s pivkem a bylo by to dokonalý,“ usmál se Jindřich Hanzlík z Přeštic, který při své premiéře uzavíral na krátké trase čtvrtou desítku.

„Já neměl jiné ambice než si to zkusit. Osmnáct kilometrů jsem nikdy neběžel, jen čtrnáct a po rovince, takže toho mám dost, ale bylo to krásný. A mám co zlepšovat,“ dodal Hanzlík, když slíbil, že zamíří i na příští závod na Šumavě.

Někteří, jako třeba Ladislav Šinka z Chebu, při svém prvním startu dokázali hned zvítězit. Šinka totiž ovládl mužský Half.

Krušné hory nalákaly také řadu mladých běžců. Na krátké trati se představil třeba čtrnáctiletý Šimon Junek z Prahy.

„Už jsem tady potřetí. Mám rád běh na dlouhé vzdálenosti, jinak hraju fotbal, mám rád snowboard, lyže a celkově rád sportuji,“ řekl mladý Šimon Junek, který si s trasou poradil za dvě hodiny a osm minut.

„Myslím, že to je solidní výsledek, takže já jsem spokojený,“ usmál se sympatický mladík. A jak by on sám pozval své vrstevníky? „Ať jdou ven, když je tak krásné počasí. Myslím, že tady by si to užil každý,“ pronesl Junek, který v rámci Rock Point – Horské výzvy zamíří ještě na podzim do Mikulova.

Se svojí maminkou Zuzanou tým vytvořila teprve desetiletá Nela Marková z Plzně. Loni Rock Point – Horskou výzvu šla s tátou. „Je to jednoduché. Jednou chce závodit maminka a jednou tatínek,“ mrkla maminka Zuzana Marková, která s dcerou v Krušných horách startovala poprvé.

„Je to tu hodně hezký, jsme v přírodě a Horská výzva je prostě jiný závod než ty ostatní, normální,“ svěřila se Nela Marková, která závodně plave a nyní se hodlá věnovat triatlonu.

Na sedm set účastníků Rock Point – Horské výzvy může být pro každého velkou inspirací. Za každým závodníkem stojí vždy zajímavý příběh a jiný důvod k účasti.

„My už Horskou výzvu zažili loni. Byla tu nádherná atmosféra a jsou tu skvělé občerstvovačky. Táhne nás zejména příroda a v těch výzvách do kopců je ten správný adrenalin. Placky nás nebaví, chceme překonat jen sami sebe. Naším cílem je přežít a zlepšit vlastní čas,“ vysvětlila Doris Bigasová. To předčasně skončila premiéra pro Amálii Klepáčkovou z Lovosic.

„Přemluvil mě kamarád, abychom šli halfa, ale nakonec měl hrozné puchýře a kvůli bolestem jsme museli skončit dříve. Na Šumavě mi to bude muset vynahradit,“ popíchla parťáka Klepáčková.

Motivací bývá i benefiční pojetí akce. Na každé zastávce se jde nesoutěžní Pochod s Mixitkou, kde polovina startovného v případě Krušných hor putuje na konto Matěje Židlického, který trpí v Česku poměrně vzácným Angelmanovým syndromem.

Tentokrát se podařilo vybrat příspěvek ve výši téměř osmi tisíc korun. „Za námi je další krásná zastávka. Mám strašnou radost, když vidím tu spokojenost účastníků a zejména tu širokou paletu od dětí po seniory. Každý bere výzvu po svém a to je přesně to, o co se snažíme,“ shrnul víkend na Božím Daru Pavel Zitta, ředitel seriálu Rock Point – Horská výzva, který současně pozval milovníky běhů na další zastávku. V pořadí již čtvrtý závod startuje za tři týdny na Šumavě.