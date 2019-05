Nejdek – WITTE Bike Team nachystal na tuto sobotu, tedy 25. května, atraktivní krosový závod Krušnej seběh, který je navíc zařazen do Hopr Ligy běžců Karlovarského kraje a současně je i mistrovstvím Karlovarského kraje v krosu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lubomír Budný

Vše odstartuje v 9.30, kdy bude na pořadu do 10.10 prezentace, která bude tradičně v Nových Hamrech na parkovišti pod Velkou sjezdovkou, kde bude i cíl závodu. Poté bude následovat v 10:27 společný odjezd vlakem do Perninku, kde bude závod v 11.03 odstartován. Běžci budou zdolávat podle svého výběru trasu FullHD o délce 17,5 km či HD o délce 10 km, která však není zařazena do Hopr Ligy běžců Karlovarského kraje.