„Start do sezóny jsme přitom měli nejlepší za několik posledních let. Oba domácí zápasy jsme vyhráli bez inkasované branky, včetně těžkého utkání se Zlínem,“ vracel se ke skvělému zahájení sezony předseda SKV Sharks Jan Chlubna, který poskytl Deníku exkluzivní rozhovor.

V rámci soutěže jste odehráli pouze dvě utkání. Po přerušení soutěže však přišel radikální řez v podobě předčasného ukončení sezony…

Před zákazem ještě bylo možné odehrát zápas v Praze, který se na poslední chvíli odložil kvůli podezření na covid-19 v týmu Sparty. Na jaře nám zase první vlna epidemie znemožnila odehrát poslední zápas sezóny, ve kterém jsme mohli získat bronz. Je to nepříjemné, když se týmu daří a ve vteřině přijde najednou vynaložená snaha vniveč.

Určitě muselo být více než únavné nejen pro hráče, ale i vedení uvolňování opatření a zase zpřísňování?

Hráči nemají možnost trénovat, a když už jsme po dvou měsících chtěli využít zmírnění restrikcí a vrátit se na led, přišel opět zákaz. Je to velmi únavné, potřebujete plánovat s nějakým časovým předstihem, vymýšlíte nové termíny zápasů, snažíte se sehnat rozumné časové možnosti pro trénink, a přitom se musíte orientovat v podmínkách, které vláda mění jako ponožky. Na něco se připravíte podle „PSA“, ale stačí jedna tisková konference vlády a všechno je jinak. A za dva tři dny znovu. Je potom náročné cokoliv plánovat.

Byla možnost trénovat po absolvování antigenních testů, i s tím, že by kluby musely sáhnout hluboko do kapsy nebo vše absolvovat v rouškách…

Podstupovat antigenní testování jsme byli připraveni. Cena by nebyla až tak zásadní, těžší by bylo zvládat to organizačně. Ale je pravda, že finance při rozhodování klubů o ukončení ligového ročníku hrály roli v tom, že pokud by se většina podzimních zápasů přesunula na období po Novém roce, přenesla by se tíha financování do období, kdy kluby na začátku roku nemají k dispozici dotační prostředky. Ty jsou podstatnou částí příjmů každého klubu v Česku. Pro představu: dotační program Národní sportovní agentury pro kluby zdravotně postižených sportovců na rok 2021 byl otevřen 15. 12. 2020, uzávěrka žádostí je 7. 1. 2021, a pokud uspějete, prostředky dostanete pravděpodobně okolo poloviny roku. Ledy, dopravu, ubytování nebo materiál přitom potřebujete platit v období leden až březen a nejsou to malé částky.

Jak se tedy vše promítne na fungování klubu?

Vzhledem k aktuálnímu propadu státního rozpočtu asi můžeme očekávat nižší dotace od veřejných partnerů. Soukromí partneři také mají svoje problémy a budou šetřit na sponzoringu. Pro nás to znamená přizpůsobit činnost výši klubového rozpočtu a snažit se shánět každého drobného dárce. Jak moc se budeme muset uskromnit, to se ukáže až podle výše přidělených dotací, kterou dopředu neznáme.

Jaké vyhlídky máte v této černé době sportu do následujících měsíců?

Klub po dobu zákazu amatérského sportu ve vnitřních prostorech nemůže vykonávat činnost. Těžko řeknete vozíčkáři nebo člověku po amputaci končetiny, aby si šel zaběhat. My potřebujeme přípravu na ledě. V tréninku jsou jen ti hráči, kteří jsou součástí národního týmu a můžou se připravovat díky výjimce pro profesionální sportovce. Teď čekáme na další povolení amatérského sportu. Potom obnovíme trénink a budeme s ostatními kluby jednat o přátelských zápasech, v lepším případě o turnaji, aby sezóna nevyzněla úplně naprázdno.