Karlovy Vary - Město bude hostit volejbalové Mistrovství Evropy

KV Arena | Foto: Deník/ Jakub Kopřiva

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2011. Po úspěšném vystoupení basketbalistek Česka v KV Areně v rámci Mistrovství světa v basketbale žen v roce 2010 se mohou Karlovaráci těšit na další sportovní událost roku.

V září ovládne KV Arenu pro změnu mistrovství Evropy ve volejbale mužů, které společně pořádají Rakousko a Česká republika. Hrát se bude celkem ve čtyřech městech, a to Karlových Varech, Praze, Vídni a Innsbrucku.

„Mistrovství Evropy ve volejbale bude určitě pro lázeňské město vrcholnou akcí, která koresponduje s naším záměrem. Karlovy Vary patří dlouhodobě na mapě zejména mezi historické a lázeňské destinace, my bychom je však chtěli dostat i do té sportovní,“ přeje si primátor Karlových Varů Petr Kulhánek.

Karlovy Vary se stanou po několik dní domovem české reprezentace, která se představí ve skupině B společně s Ruskem, Portugalskem a Estonskem. V KV Areně se odehraje i semifinále evropského šampionátu.

„Já jsem zažil mistrovství Evropy jako trenér i jako funkcionář a mohu říci, že je to hodně náročná akce. Já věřím, že ji však zvládneme. Hodně si ceníme spolupráce a vstřícnosti ze strany Karlových Varů, Karlovarského kraje a také státu. Chtěli bychom se za to odvděčit takovým umístěním, které by nám zaručilo účast na mistrovství Evropy v roce 2013,“ přeje si předseda Českého volejbalového svazu Jan Haník.

První utkání odehraje česká reprezentace v KV Areně 10. září. V něm se střetne s Portugalskem. Druhé o den později a tentokrát změří své síly s Estonskem. Skupinu poté zakončí Češi soubojem 12. září s Ruskem.

„Jsem moc rád, že se tato akce v Karlových Varech uskuteční. Karlovarskému kraji i Karlovým Varům to přinese hodně pozitivního. Držím palce, aby se šampionát povedl,“ podotkl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

„Poděkování patří ČVS, dále pak Karlovým Varům a Karlovarskému kraji za spolupráci a propagaci sportu. Těchto halových akcí bychom chtěli pořádat v České republice co nejvíce,“ poukazoval náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek.