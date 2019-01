Karlovy Vary — Ve středu, první říjnový den, se rozbíhá další ročník Trocal Ženské basketbalové ligy.

BK Lokomotiva Karlovy Vary | Foto: BK Lokomotiva KV

Do své šesté sezony v nejvyšší soutěži v novodobé historii vstoupí i hráčky Lokomotivy Karlovy Vary. Stane se v Městské hale míčových sportů v Brně zápasem s Valosunem.

Letošní ročník nejvyšší basketbalové soutěže žen opět neslibuje žádné změny. Znovu se bude jednat o show Gambrinusu Brno, který má ligové zápasy jen jako trénink na Euroligu. Stejně tak stříbro má zamluvené USK Praha, čím dál víc ambicióznější, ale také věčně druhý. O bronz si to asi rozdají, jako v minulé sezoně, Trutnov a Valosun Brno. Zbytek ligy, i s karlovarskou Lokomotivou, bude bojovat o 5. a 6. místo, aby měly týmy alespoň nějaké šance do play off. O únik z posledního místa by měly hrát Strakonice, Basket Slovanka a nováček BK Tábor.

Lokomotiva do sezony vstupuje opět s velmi pozměněným kádrem.

Odešly Hricková, do slovenských mistrovských Košic, Kučerová, do německého Göttingenu, Vodrážková, do BK Tábor, a teprve trénovat po zranění začíná Šándorčínová. Novými tvářemi jsou cizinky, zatím stále na zkoušku Houdková, jež se vrátila z Hradce Králové, a nadějná dorostenka Hanušová ze Sokolova. Nejvýraznější posilou je bezesporu bývalá reprezentantka Irena Borecká. Los tomu chtěl, že hned v prvním kole jede s Lokomotivou do Brna na Valosun. Je to pro ni pikantní, protože v Brně bydlí a s basketem tam začínala.

„No, bude to těžké. Přijde hodně lidí, budou na mě zvědavi po dlouhé době, co mě neviděli, ale doufám, že to půjde a pomůžu Varům co nejvíce,“ míní Borecká, která se vrací do české ligy po třech letech v zahraničí.

Valosun Brno, a hlavně v domácím prostředí, určitě není ideální soupeř na první kolo. Loni čtvrtý celek soutěže také hlásí velké změny v kádru. Tou hlavní je změna na trenérském postu. S Marianem Svobodou vedení klubu předčasně ukončilo smlouvu a tým měl vést Libor Severa, který dosud trénoval ve druhé lize muže SK Žabovřesky.

Jenomže ten tři týdny před zahájením ligy u týmu nečekaně skončil ze zdravotních důvodů. A tak se vedení dohodlo se zkušeným koučem Zdeňkem Hummelem, který třicet let působil u mužů a ještě loni byl s reprezentací na ME a v ženském basketbalu ještě nepůsobil. Vyměnily se zahraniční hráčky, hlavně přišly Slovenka Andrea Belanská a ze Sparty Jamajčanka Nicole Louden, s níž měly v minulé sezoně Karlovaračky velké problémy.

Utkání Valosun Brno – Lokomotiva Karlovy Vary se hraje ve středu 1. října v Městské hale míčových sportů v Brně od 17.30 hodin. Rozhodčími budou Lukáš Kapaňa a Michal Komprs.

Ivo Vymětalík

Ostatní zápasy 1. kola:

USK Praha : Slovanka

Hr. Králové : Trutnov

Tábor : Sparta

Strakonice : Gambrinus Brno