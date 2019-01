Karlovy Vary – Na více než sto procent zvládli junioři Thermie Karlovy Vary jeden z nejdůležitějších zápasů základní části Ligy U18.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Linhart

Soupeře ze 3. místa tabulky Junioři Thermie deklasovali rozdílem 30 bodů a upevnili si tak svoje šance na úspěch ve finálové osmičce.

Thermie Karlovy Vary 93

BK Ederstav Kladno 63

Karlovarští na domácí palubovce ve Dvorech podali výborný týmový výkon a bavili sebe i diváky. „Jsem na kluky hrdý! Předvedli se jako kompaktní tým, nepotřebovali signály, můj řev a kdo ví, co ještě. Hráli uvolněně to, co jsem jim naordinoval, a jejich hra byla plná improvizace a chytrých přihrávek. To ani některá mužská družstva neumí,“ zářil štěstím trenér lázeňského týmu Tomáš Kempf.

Nadšený byl i vedoucí karlovarského družstva Viktor Kempf: „Já jsem si to dneska užíval, naprosto skvělý zápas. Kluci hráli lehce, střelba byla skvělá a akce byly plné pěkných improvizací. Naprosto úžasný byl výkon Honzy Ulmana, co předváděl v obraně, to se jen tak nevidí, a k tomu výborně střílel. Jako mančaft jsme dali dvanáct trojek a úspěšnost trestných hodů byla 75 %, což je opravdu úctyhodný výkon.“

Lázeňský tým sice nastoupil bez pěti hráčů, ale ani to nebyl žádný problém. „Všichni, co hráli, podali skvělé individuální výkony, kolikrát jsem se sám divil, kde se to v nich bere. Motory týmu byli Tomáš Kříž, který i s bolavou rukou výborně střílel a rozehrával, Chris Rychnavský, který výborně bránil a dal nejvíce bodů, a hvězdou zápasu byl určitě Honza Ulman, který svou střelbou a skvělými obrannými zákroky zvedal diváky z laviček. Hosté si s námi nevěděli rady a při svých občasných výpadech nám házeli míče do rukou, anebo rovnou do autu,“ ocenil výkon svých svěřenců trenér Thermie a dodal, co v našich končinách málokdy slýcháme: „Musím také pochválit rozhodčí. Oba, Smetana i Egr, pískali velmi dobře.“

Sobotní výhra vynesla juniory Thermie na první příčku tabulky A skupiny Ligy U18, při předpokládaných dvou výhrách Děčína mohou být po víkendu nejhůře druzí a na třetí Kladno mají náskok tří bodů.

A co bude dál? „Za 14 dní hrajeme poslední zápasy základní části v Jindřichově Hradci a v Praze a potom nás čeká play–off a boj o postup do extraligy juniorů. Tým na to má, a když budou kluci hrát to, co umí a na co mají, tak se ten extraligový sen stane skutečností. Jediné, co nás může zastavit, jsou zranění a naše vlastní psychika,“ věří Tomáš Kempf.

Body Thermie: Christian Rychnavský 20 (4x3), Jan Ulman 19 (4x3), Tomáš Kříž 18 (4x3), Petr Fiala 14, Roman Kutěj 10, Jakub Mareš 8, Petr Vejvoda a Jan Jirásek po 2. Po čtvrtinách: 19:17, 53:35, 78:45.