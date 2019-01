Karlovy Vary — Poslední den února si mohli vytrvalci z Karlovarska vybrat ze dvou závodů, většina z nich volila běh ´O vítězství v únoru´ v Sokolově.

Už 9. ročník přespoláku, který pořádá Klub orientačního běhu Sokolov, přilákal na start tři desítky dospělých atletů a dalších pětadvacet v kategoriích žactva.

Hlavní závod mužů na 9 500 metrů vyhrál s přehledem sokolovský atlet Jan Sokol s téměř minutovým náskokem před Slávkem Švejdarem z karlovarského Triatletu a jako třetí proběhl cílem závodník pořádajícího KOB Karel Rambousek.

V závodě žen se na start po delší pauze postavila sokolovská Ivana Sekyrová a předvedla, co umí – běh na 7 000 metrů vyhrála s náskokem půldruhé minuty a ve své kategorii veteránek měla na druhou v pořadí náskok více než deset minut!

Ve stejné době se v Kadani běžel poslední závod 7. ročníku Zimního běžeckého poháru. Na rozdíl od 16 předcházejících závodů, které se běžely vždy v neděli, zařadili pořadatelé Závěrečnou kontrolku na 3 km už na sobotu, a z Karlovarska se tak do Kadaně vydal jediný Jiří Westrmaier, který si tam došel pro cenu za celkové vítězství v kategorii veteránů nad 50 let.

Samotný závod na dráze kadaňského stadionu vyhrál domácí Jakub Coufal před mosteckým Vojtou Holým a kadaňským juniorem Alešem Filingrem, Westrmaier proběhl cílem na 20. místě jako nejrychlejší běžec své kategorie.

Výsledky ze Sokolova

Hlavní závod mužů na 9 500 m: 1. Jan Sokol (AK Sokolov) 35:52, 2. Slávek Švejdar (Triatlet) 36:47, 3. Karel Rambousek (KOB Baník Sokolov) 37:44, 4. Radovan Fišer (HC Kostelní Bříza) 38:14, 5. Karel Pilař st. (Aš) 38:47, 6. Karel Pilař ml. (KOB Baník Sokolov) 40:46 min.

Závod na 7 000 m, veteráni: 1. Milan Kožák (AC Start) 27:16, 2. Kamil Kovář (KOB Baník Sokolov) 28:54, 3. Pavel Krieger (AK Sokolov) 29:20; ženy: 1. Eliška Kuncová (Tachov) 30:40, 2. Martina Kabilová (Cheb) 35:54, 3. Simona Pribičinová (Karlovy Vary) 35:55; veteránky: 1. Ivana Sekyrová (AK Sokolov) 29:25, 2. Dagmar Hůrková (Ultrasport Sokolov) 39:57 min.

Starší žactvo (2 700 m): 1. Tomáš Píša 11:40, 2. Michal Pospíšil 12:27, 3. Jakub Ficenec 13:19 - 1. Denisa Pribičinová (všichni Triatlet) 14:13, 2. Jitka Havlíková 15:04, 3. Karolína Kanalošová (obě AK Sokolov) 15:29; mladší žactvo (1 000 m): 1. Filip Sochůrek 3:50, 2. Jirka Loufek 3:59, 3. Ondra Černý 4:12 - 1. Jana Novotná 3:55, 2. Barbora Pribičinová (všichni Triatlet) 3:58 min.

Výsledky z Kadaně

Konečné pořadí Zimního běžeckého poháru 2009

Muži do 39 let: 1. Jakub Coufal (Atletika Kadaň) 5804, 2. Martin Šindelář (DNT Kadaň) 4707, 3. Pavel Černý (Kadaň) 4295 – 10. Jiří Hůrka (Ultrasport Sokolov) 1878, 13. Slávek Švejdar (Triatlet) 1755, 35. Michal Havlíček 516, 45. Daniel Kaválek (oba ACES Team) 237;

Muži do 49 let: 1. Karel Karas (Chvojkovice Brod) 4491, 2. Petr Pasev (Slávie Chomutov) 4094, 3. Miroslav Šimána (Kadaň) 3994 – 11. Miroslav Švehla (Triatlet) 601; veteráni nad 50 let: 1. Jiří Westrmaier (SK West Kolová) 2589, 2. Jan Zelenka (DNT Kadaň) 2055, 3. Michal Frlaus (BK F-C Kadaň) 1955, 4. Milan Roubíček (ACES Team) 1396 - 7. Oldřich Dvořák (Triatlet) 261, 8. Karel Rouča (Slavie KV) 222;

Ženy: 1. Lucie Pasevová (Slavie Chomutov) 2051, 2. Dagmar Březinová (VS Kadaň) 1623, 3. Kateřina Pletichová (Hnízdil team Kadaň) 1469 - 5. Denisa Pribičinová (AC Start) 443, 6. Simona Pribičinová (Karlovy Vary) 417;

Mladší žáci: 1. Filip Šimána (KK Kadaň) – 9. Jiří Sahaj (Triatlet);

Mladší žákyně: 1. Lucie Svobodová (AK Most), 2. Barbora Pribičinová (Triatlet).