Vyvrcholením letošní závodní sezony handicapovaných plavců bylo Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených „Hartman Open“. | Foto: Archiv SK Kontakt

Na šampionátu, který se konal v Brně v plaveckém areálu Za Lužánkami, reprezentovalo náš kraj dvaadvacet plavců karlovarského střediska SK Kontakt. A rozhodně nebyli v Brně jen do počtu!

Hned šest Karlovaráků se probojovalo až do finálových bojů o medaile a tři z nich si doplavali pro celkem pět mistrovských titulů a kvalifikovali se na mezinárodní plavecké závody German Open v Berlíně. Navíc nejmladší karlovarská žačka Nika Habermannová (ročník 2000) dosáhla ve své kategorii nejlepšího bodového výkonu (100 m znak za 2:18,53 a tedy 580 bodů).

Galerie medailistů

Vendy Dušková (1998), jedna z nejmladších a nejmenších ostřílených závodnic se stala dvojnásobnou žákovskou mistryní republiky na kraulových tratích – 50 a 100 metrů a přidala stříbro ze znakařské stovky. Díky svému vynikajícímu nasazení a bojovnosti dokázala ve finálovém maratonu a po dvou náročných plaveckých blocích jako jedna z mála plavců zaplavat v osobním rekordu. Vendy zastihl šampionát ve velmi dobré kondici a svými výkony si řekla o nominaci na German Open.

Petra Flekačová (1996) vybojovala titul na 100 m znak a na kraulových tratích vyplavala dvě bronzové. Na stovce ji přitom od stříbra, které získala domácí Míša Philippi, dělil jediný bod. Peťa se také kvalifikovala na German Open.

Milan Man (1993) se v pěti individuálních startech dopracoval do tří finálových rozplaveb, nejlepší výkon a osobní rekord zaplaval na 100 m znak, ale stačilo to ´jen´ na 2. místo. Dva mistrovské tituly vybojoval na kraulových tratích 50 a 100 metrů a rovněž on se kvalifikoval na mezinárodní závody German open.

Jakub Voráček (1998) si ve finále na 100 m prsa famózně vylepšil svůj osobní rekord o více jak 20 vteřin a zajistil si celkové 5. místo.

David Burger (1992) byl v Brně i přes měsíční absenci, kdy se mu stále hojila zlomená ruka po pohárovském dohmatu, ve skvělé formě. Svým výkonem v rozplavbě na 400 m kraul si vyplaval finále a na dalších kraulových tratích posunul skvěle své dosavadní časy. Skvělým osobním rekordem z individuální kraulové 50 si řekl o místo ve štafetě A, která se plavala na závěr finálového bloku, a v ní svůj rozplavbový osobák ještě vylepšil!

Honza Thenot (1973), ostřílený závodník, plaval ve třech disciplínách vždy na hranici svých osobních rekordů. Na znakařské padesátce se probil až do finále, kde s velkým nasazením překonal své dosavadní osobní maximum.