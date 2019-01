KARLOVY VARY - Fandové jezdeckého sportu se mají v Karlových Varech opět na co těšit.

Už tuto sobotu 21. června se v areálu dostihového závodiště ve Dvorech odehraje Souboj mistrů v sedle. Mítink, ve kterém se spojí sport se zábavou, pořádá Český jezdecký klub Karlovy Vary.

A jak bude vypadat jeho program?

„Karlovy Vary se v posledních letech opakovaně stávaly místem konání mistrovství republiky v parkurovém skákání, které ale letos, právě v roce, kdy se ve Varech slaví 650. výročí založení města, pořádají na Moravě. Tak jsme si řekli, že tady uspořádáme nějakou alternativu, aby největší české lázně v roce svého jubilea nepřišly zkrátka. Když se tu nebude bojovat o tituly mistrů, tak tady budou bojovat mistři mezi sebou a jejich souboj bude vyvrcholením programu, který bych nazval svátkem koní a jezdeckého sportu,“ vysvětluje ideu Souboje mistrů předseda ČJK Vlastimil Balcar.

Tím vrcholem programu budou závody nejlepších českých jezdců s hosty ze zahraničí v jedné z nejatraktivnějších disciplín jezdeckého sportu, kterou je skok mohutnosti.

„Zatímco při oficiálních parkurových závodech se skáče na překážkách do 130 centimetrů, tady se překážky ve vyřazovacím souboji v každém kole postupně zvyšují, takže bývají k vidění i skoky vysoko přes dva metry,“ vysvětluje Balcar. „Český rekord má dneska hodnotu 214 a světový dokonce 247 centimetrů, ale to samozřejmě s koňmi, kteří jsou trénováni speciálně pro tuhle disciplínu. My tady ve Varech evidujeme rekord závodiště 196 centimetrů, a byli bychom skutečně rádi, kdyby tenhle rekord v sobotu padl,“ dodává předseda ČJK.

A na jaká jména se mohou milovníci jezdectví těšit?

„Pozvali jsme celou řadu oblastních šampionů z celé republiky i mistrů okolních zemí a ke dnešnímu dni už máme přihlášky mistrů Ruska a Německa a účast přislíbil i mistr Evropy Aleš Opatrný z Hořovic. Český jezdecký klub budou reprezentovat náš nejlepší závodník Petr Doležal, vícenásobný mistr republiky a účastník finále Světového poháru 2005 v Las Vegas, jeho syn Filip, který už taky má zkušenosti z mistrovství Evropy, a Eliška Brdlíková, která spolu s Filipem patří k našim největším juniorským nadějím. Na startu by ale neměli chybět ani další špičkoví jezdci z Karlovarska, jakými nesporně jsou třeba Ivo Kočík nebo Daniela Donthová,“ vypočítává účastníky sobotního mítinku Vlastimil Balcar.

Na závodišti ovšem nebude k vidění pouze špičkový sport, ale i bohatý doprovodný program. Pastvou pro oči bude určitě souboj rytířů, kteří předvedou drsné rytířské klání s dřevci, nebezpečné pády či průjezdy na koních ohněm, bude tu k vidění ovčí dvůr s jehňátky a ukázky zpracování ovčí vlny, stánky s řemesly a bioprodukty, pro děti soutěže, vystoupení klauna i ježdění na ponících a konečně i živá hudba v podání skupiny Karlex či Ladi Kerndla.

Akce, která se uskuteční za finanční podpory Karlovarského kraje a Města Karlovy Vary, začíná ve 13.00 a vstupné se neplatí.