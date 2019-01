KARLOVY VARY - Žádnou vekou radost neudělaly svému trenérovi basketbalistky Lokomotivy Karlovy Vary v lize mladších dorostenek.

Ze dvou domácích zápasů o víkendu se po nepříliš přesvědčivých výkonech protrápily k jedinému vítězství.

BK Loko Karlovy Vary 48

DDM Česká Lípa 65

Body BK Loko: Rintová 10, Knoppová a Štrubelová po 7, Ledererová 5, Hejhalová 4, Klečková, Ondráčková, Krčková a Jenšíková po 3, Malíková 2, Paduová 1.

Poločas: 23:30.

Vedoucí celek soutěže přijel v sobotu do Tuhnic velmi dobře připravený, domácí sice chtěli favorita potrápit, ale moc se jim to nepodařilo. „Určitě jsme před zápasem pomýšleli na vítězství, ale s takovým přístupem, s jakým jsme k utkání nastoupili, jsme si lepší výsledek nezasloužili. Chybělo nám nasazení a zápal do hry, rozhodně jsme nepředváděli to, co umíme,“ přiznal zklamaný trenér karlovarských basketbalistek Ondřej Kádě.

Ke světlejším momentům zápasu patřila třetí čtvrtina, kdy to už už vypadalo, že se domácí hráčky herně chytí, ale: „Bohužel nám naše hra vydržela jen tři minuty, než jsme vyrovnali, hned potom jsme se ale opět nepochopitelně vrátili k předchozí pasivní a odevzdané hře a nechali se na hřišti doslova uspat. Darovali jsme České Lípě vítězství až příliš lacino,“ dodal Kádě.

BK Loko Karlovy Vary 60

Skřivánek Ústí nad Labem 41

Body BK Loko: Štrubelová 11, Rintová 9, Klečková a Knoppová po 7, Hejhalová, Ondráčková, Krčková a Paduová po 6, Ledererová 2.

Poločas: 28:23.

V neděli se hra Karlovaraček zlepšila a po vyrovnané 1. čtvrtině si vybudovaly mírný náskok, který postupně zvyšovaly na konečný rozdíl 19 bodů. K plné spokojenosti bylo ale ještě pořád daleko. „Stále nemůžeme být spokojeni s nasazením a bojovností a velký problém nám stále dělá obranné doskakování,“ shrnul nedostatky karlovarský kouč.