KARLOVY VARY - Největší české lázně se pomalu stávají Mekkou české cyklistiky, letos se tady uskuteční hned tři závody, jejichž význam daleko přesahuje hranice našeho kraje.

Nejúspěšnější karlovarský jezdec v Českém poháru cross country horských kol Filip Eberl v dresu kolínské stáje Scott Scania. | Foto: DENÍK/Jiří Linhart

První z nich bude třetí závod Českého poháru cross country, který z pověření Českého svazu cyklistiky pořádá občanské sdružení BikeVary už za tři týdny v sobotu 24. května (další budou v srpnu Karlovarský AM bikemaraton a v září silniční Praha, Karlovy Vary, Praha).

Závod se pojede na sedmikilometrovém okruhu vedeném po lesních cestách a pěšinách v prostoru mezi Letním kinem a Dianou, který vyznavači horských kol dobře znají ze seriálu Bahno.

„Trať proti Bahnům dozná několik víceméně kosmetických úprav. Abychom vyšli vstříc divákům. Start bude posunut od Letního kina na širší prostranství blíže k silnici u Richmondu a nově bude zařazen sjezd k Puppu a rovinka podél Teplé po Goethově stezce s následným výjezdem od Galerie umění na Sluneční louku,“ přibližuje změny na trati jeden z pořadatelů závodu Michal Prokop.

„Důvody jsou nasnadě, čekáme velký zájem diváků a chceme jim tak závod více přiblížit,“ dodává na vysvětlenou.

O tom, že si diváci přijdou na své, není třeba pochybovat. „Určitě se dá čekat kompletní česká špička, závod je zařazený i do kalendáře UCI jako kategorie C2, což znamená, že jeho vítěz si připíše do světového žebříčku 30 bodů, a tuhle šanci si určitě nedá nikdo ujít. Atraktivitu závodu pro Karlovaráky zvyšuje i to, že tady budou mít svoje želízko v ohni, ve kterém se budou tavit medaile. Jedním z horkých favoritů je Filip Eberl, který na prvním závodě Českého poháru v Pardubicích vybojoval v dresu kolínského týmu Scott Scania po vynikajícím výkonu skvělé druhé místo,“ láká fanoušky cyklistiky Michal Prokop.

Závod je koncipován jako dvoudenní svátek cyklistiky, ve kterém dostanou příležitost všichni vyznavači horských kol.

V sobotu jako diváci na závodech Českého poháru a v neděli jako aktivní bikeři v Open závodech pro veřejnost. Sobotní program Českého poháru zahájí už v 9.00 závody mládeže, hlavní závod mužů na sedm kol odstartuje v 15.15 hodin, neděle se bude odehrávat podle časového harmonogramu XC závodů série Bahno.

Fandové cyklistiky ovšem mají i tradiční šanci „být u toho“ jako pořadatelé na trati a v prostoru startu a cíle, případně jako příslušníci pracovní čety na stavbu a likvidaci trati a zázemí závodu. Tahle šance navíc není zadarmo, pořadatelé si vydělají dvě stovky a stavebníci půl tisíce na den a k tomu celodenní stravu a účastnické tričko. Hlásit se mohou na telefonu 777 857 388 (Jana Hynková) nebo na e-mailové adrese prokops@seznam.cz.