Jeho tým je ale odhodlán se porvat o první body. „Z první slovenské štace jsme sice body nepřivezli, ale naše odhodlání bylo veliké! O to větší bude chuť po vítězství v domácím prostředí! Buďte s námi u toho. Těšíme se na každého z Vás!“ hlásí kabina.

Na hřišti se Kynžvartu postaví do cesty Zlín. „Je to stabilní účastník MOL ligy s pevným kádrem hráček. O víkendu vyhrál vysoko nad Stúpavou a dokázal tak, že je na soutěž dobře připraven,“ upozornil Peter Sabadka.

O utkání je obrovský zájem a je jasné, že malá kapacita haly bude vyprodaná. Zbytky vstupenek šly do oběhu ve čtvrtek. Kdo se nedostane, může sledovat přímý přenos přes stránky klubu.

Teď je tedy čas na domácí premiéru. A ta proběhne v excelentním stylu. „Plánujeme velkolepý nástup. Zveme fanoušky do haly už na dobu rozcvičování, hodinu před zápasem, abychom vytvořili správnou atmosféru,“ láká Daniela Radová z Házené Kynžvart.

Hodiny zbývají do historického okamžiku, ve kterém se bude poprvé v Lázních Kynžvartu hrát naše nejvyšší soutěž házenkářek. Tedy česko-slovenská interliga, navíc doplněná o polský Ruch Chorzów.

