V roce 2016 oblékla reprezentační dres na mistrovství Evropy, teď ze z Kristianstadu přesunula o tisíc kilometrů jižněji, do městečka ve Slavkovském lese

Martina Weisenbilderová | Foto: Kristianstad Handbollsklubb

Házená Kynžvart posiluje svůj mladý tým. Ke slovenské reprezentantce Annamárii Patrnčiakové, která již prokázala své kvality v minulé sezoně, přichází další zkušená hráčka, ostřílená také na mezinárodním poli. Tou je 29letá Martina Weisenbilderová. Rodačka z Liberce to vzala do městečka ve Slavkovském lese pořádnou oklikou, ze svého posledního působiště, švédského Kristianstadu, musela urazit tisícovku kilometrů. „Přestup se zrodil v podstatě díky mé bývalé spoluhráčce Pétě Kudláčkové, která byla v kontaktu s týmem z Kynžvartu, a ti hledali i nějaké spojky pro nadcházející sezónu. Já už cítila, že byl čas se opět vrátit zpět do Čech, a proč ne do týmu, který má smělé cíle, a to mne zaujalo,“ vysvětluje Martina Weisenbilderová. „Se vším mi pomohl pan Řepík, který jednal s vedením klubu,“ doplňuje.