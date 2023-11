Smolný vstup do nové volejbalové sezony měla jednička VK ČEZ Karlovarska na postu univerzála v podání Patrika Lamance. Slovenského reprezentanta ve službách Varů totiž vyřadilo ze hry v úvodu sezony zranění.

Patrik Lamanec (č. 4), univerzál VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Teď se navrátil Lamanec zpět v plné zbroji. „Velmi jsem se těšil,“ neskrýval radost z návratu na palubovku Patrik Lamanec. „Doufám, že rychle naberu potřebnou formu a budu pro družstvo přínosem,“ přeje si sedmadvacetiletý volejbalista. I on se na chvilku objevil na palubovce v Benátkách, čímž tak napomohl Karlovarsku k úspěšné tečce za trojblokem na hřišti soupeřů.

„Je důležité, že jsme zvládli zápas vyhrát 3:0,“ upozorňoval Lamanec. „Každý soupeř v lize se doma umí prezentovat dobrým volejbalem,“ připomněl Lamanec, že se týmy umí před svými fanoušky volejbalově proti favoritům vytáhnout. A přesně, to nabídl i duel Benátek s Karlovarskem. Domácí neměli co ztratit, a to se odrazilo i na palubovku.

„Benátky hrály odvážně a držely s námi krok, proto jsem rád, že se nám je podařilo zlomit v koncovkách,“ narážel Lamanec na bojovný výkon domácího výběru. O pořádný šok se pak Karlovarsko postaralo ve třetí sadě, když překvapivě ztratilo vedení 10:3.

„To by se nám nemělo stávat,“ je si vědom univerzál Varů. Nabitý program zpestří Karlovarsku druhé vystoupení v Poháru CEV, která má družina karlovarského kouče Liama Sketchera dobře rozehrán, když uspěla v prvním duelu na palubovce finské Valepy, kde vyhrála 3:1 na sety.

„Bude potřeba navázat na výkon z venku a vstoupit do zápasu sebevědomě,“ nabádá Lamanec před náročnou odvetou, kterou bude hostit ve středu 29. listopadu od 18.00 hodin hala míčových sportů. „Určitě nám bude chtít Valepa prohru oplatit, proto bude důležité se správně takticky připravit a plnit všechny pokyny,“ poukazuje Lamanec. Pokud Vary zvládnou i odvetnou bitvu budou se moci radost v postupu mezi nejlepší šestnáctku Poháru CEV.

Proto Karlovarsko bude spoléhat i na hlasivky svých fanoušků, a na co se mohou těšit? „Na kvalitní evropský volejbal s potřebnou dávkou emocí,“ vzkázal Lamanec závěrem fanouškům, proč by měli ve středu do míčovky dorazit.