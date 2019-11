Město minerálních pramenů zažije v sobotu 9. listopadu pořádný nápor špičkových karatistů. Na programu totiž bude ve sportovní hale míčových sportů již 3. Lázeňský pohár v karate, který pořádá za podpory města Karlovy Vary Karate klub Tygr Karlovy Vary v čele s ředitelem soutěže Janem Ruthem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

A bude se na co těšit. „Závod je určen pro žáky ve věku od sedmi do čtrnácti let. Zároveň půjde o třetí kolo Národního poháru, když navíc půjde o kvalifikační závod na prosincové mistrovství České republiky,“ prozradil ředitel Lázeňského poháru Jan Ruth. V míčovce odstartuje vše v 9 hodin, kdy přijdou na pořad disciplíny KATA a KATA TEAMY, od 12 hodin pak budou závodníci bojovat v disciplíně KUMITE. „Závody mohou zájemci, kteří se do haly nedostanou, sledovat například v rámci live streamu na kanále youtube nebo Facebooku,“ přiblížil žhavou novinku, která bude třetí ročník doprovázet, Ruth. Pořadatelé očekávají na tři sta závodníků, což čítá přes sedm set startů, takže fanoušci karate si zcela jistě přijdou na své.