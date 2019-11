Sobota byla rezervována v lázeňském městě karate. Do haly míčových sportů se tak sjely týmy z různých koutů Česka na 3. ročník Lázeňského poháru v karate, který pořádal za podpory města Karlovy Vary Karate klub Tygr Karlovy Vary v čele s ředitelem soutěže Janem Ruthem.

Karate klub Tygr Karlovy Vary se na 3. ročníku Lázeňského poháru neztratil. | Foto: Karate klub Tygr Karlovy Vary

„Hala praskala doslova ve švech. Turnaje se zúčastnilo více než 320 závodníků z osmatřiceti klubů, kteří se postarali o 508 registrovaných startů, a to v disciplínách KATA a KATA TEAM v dopoledních hodinách a odpoledne patřilo soutěži dvojic ve volném zápase, KUMITE,“ načal své hodnocení ředitel akce Jan Ruth. Navíc se během třetího ročníku lázeňského závodu rozdělovaly poslední nominace na mistrovství České republiky, které bude na programu v Praze od 7. do 8. prosince. „I náš klub se na závodě neztratil, když Lucy Hrdličková brala v kumite starších žákyň první místo, stejně si počínal v kumite starších žáků i Daniel Dub. Ve stejné disciplíně dosáhl na stříbro v mladších žácích Jakub Ješátko a v žákyních se ze stejného kovu radovala Angelina Issayev. O další dvě medaile, které měly lesk bronzový, se podělili Klaudia Kašík a Václav Dudl,“ ohlédl se za úspěchy karlovarského Karate klubu Ruth a pokračoval: „Všichni medailisté si tak zajistili postup na mistrovství republiky a my jim budeme držet palce.“ Karlovy Vary tak opět nezklamaly, na 3. ročník Lázeňského poháru se hrnula jen samá chvála. „Závěrem bychom chtěli všem poděkovat ze předvedené výkony. Dále pak KV Aréně za poskytnutí perfektního zázemí, našim rodičům dětí, kteří se podíleli na soutěži, a hlavně pak městu Karlovy Vary a Českému svazu karate,“ dodal závěrem Ruth.