Být v desetičlenném týmu, kde se společně na každém úseku podělí o porci 4,2 kilometru a dohromady zaběhnou maratonskou trať. Společně se snažíme naši mládež motivovat k pohybové aktivitě, zdravému životnímu stylu, a proto je účast v projektu stejně jako běh samotný zcela zdarma.

Sérii závodů Juniorského maratonu zahájí startovní výstřel v Pardubicích, který vypustí první závodníky do boje o titul Nejrychlejší střední školy v Česku.

V průběhu následujících čtyř týdnů proběhnou další semifinálová kola ve třinácti krajských městech. Ti nejlepší dostanou pozvánku na prestižní finále, které se koná v rámci 25. ročníku Volkswagen Maratonu Praha. Finále se uskuteční 5. května 2019.

Nejúspěšnější školy tady vystartují v čele desetitisícového startovního pole bok po boku světových běžeckých hvězd v přímém TV přenosu České televize. Do Juniorského maratonu se může zapojit kterákoliv střední škola z Čech, Moravy a Slezska, která bude chtít poměřit své žáky se stovkami dalších a umožnit jim nejen zážitek z neopakovatelné atmosféry, ale také soutěžního adrenalinu.

„Stačí dát dohromady desetičlenný tým, ve kterém musí být tři dívky. Každý člen týmu pak běží štafetový úsek o délce 4,2 kilometru, dohromady studenti zdolají trať celého maratonu. Tak jednoduché to je a my se těšíme, kolik takových škol a studentů se o to letos pokusí. A mimo jiné, každoročně losujeme divokou kartu o přímý postup do finále – letos můžeme pogratulovat k účasti týmu studentů ze SPCHŠ Pardubice,“ říká k Juniorskému maratonu Igor Murko z týmu RunCzech. Stačí zkrátka přihlásit tým mladých mužů a slečen na stránkách Juniorského maratonu a přijet na semifinálové kolo do příslušného krajského města.

„Sportování mladých lidí dnes není samozřejmostí, a proto jsme rádi, že v době moderních technologií a sociálních sítí dokážeme nabídnout velkou dávku pohybu a zábavy pro tolik školáků. Navíc jim ve velkém finále zprostředkujeme úžasný zážitek stát na jedné startovní čáře s nejlepšími běžci Evropy a světa,“ říká Václav Skřivánek z RunCzech za organizátory Juniorského maratonu.

Juniorský maraton se každoročně může uskutečnit i díky podpoře Zastoupení Evropské komise v ČR, jinak tomu nebude ani v letošním roce. „Sportu fandí většina z nás. Běžecká štafeta navíc skvěle propojuje pohyb s myšlenkou, že táhnout za jeden provaz se vyplatí. Tohle je nám v mnohém blízké, protože také evropský projekt je založen na myšlence jednoty. Chceme rozhýbat co nejvíce mladých a umožnit jim využít dnešní možnosti, například studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Současně se je snažíme inspirovat pozitivními příklady a pomáhat jim vyhnout se obezitě, alkoholu, nebo třeba cigaretám,“ vysvětluje Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Učitelé se už tradičně mohou zúčastnit Juniorského maratonu v Učitelské štafetě. Aktivní účastí samotných pedagogů motivuje studenty a podporuje myšlenku týmového ducha a sportovní atmosféru. Každý student i registrující se učitel navíc obdrží originální tričko společně s pitným režimem zdarma.

Do Juniorského maratonu se opět zapojí i školy z Karlovarského kraje, které budou bojovat ve čtvrtek 11. dubna od 12 hodin ve Smetanových sadech o postup do pražského finále.