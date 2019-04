Karlovy Vary - Celorepublikové finále Sportovní ligy základních škol v basketbale.

Logo | Foto: DENÍK

Po dva dny budou Karlovy Vary hostit to nejlepší ze žákovského basketbalu. Na pořadu totiž bude ve středu 24. dubna a ve čtvrtek 25. dubna v hale míčových sportů celorepublikové finále v kategorii dívek i chlapců, které pořádají Základní škola Karlovy Vary, Konečná a Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové. Tradičně bude v sázce v obou kategoriích Pohár MŠMT. Do celorepublikového finále se probojovalo v kategorii dívek i chlapců šest nejúspěšnějších škol z celé ČR. Hrát se bude ve čtyřech tříčlenných skupinách, kde se střetnou výběry systémem jednou každý s každým, s hrací dobou 4x pět minut. První a druzí ve skupinách se poté utkají křížem. Vítězové postoupí do finále, poražení budou hrát o třetí místo. Družstva, která byla ve skupině třetí, se utkají o páté místo.