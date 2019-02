Civitanova (ITA) - Volejbalový svátek číslo 4. Hráče úřadujícího mistra české UNIQA extraligy v trikotech VK ČEZ Karlovarsko nasměroval los v prestižní CEV Champions League v rámci čtvrtého kola skupiny B opět do Itálie, tentokrát na horkou palubovku CUCINE LUBE CIVITANOVA, tedy týmu, který je čtyřnásobným mistrem Itálie Série A1 a také čtyřnásobným vítězem Challenge Cupu.

Dále pak hráči Lube dosáhli na triumf v Lize mistrů v roce 2002 a loni si finále v Lize mistrů zopakovali.

Pro Karlovarsko žádná lehká volejbalová procházka. Navíc když Civitanova v prvním vzájemném duelu v Karlových Varech dosáhla na pohodovou výhru 3:0. Roli favorita zvládl italský výběr nejlepších volejbalistů světa, který patří po právu k nejžhavějším kandidátům na triumf v Lize mistrů, na jedničku. Bez větších problémů totiž dokráčel před svými fanoušky v nádherné hale Eurosuole Forum pro další vítězství 3:0.

„Je to pořád stejná písnička, ale tentokrát budu kritičtější, protože náš výkon od poloviny každého setu trochu odešel. Samozřejmě je to dané kvalitou soupeře a pro nás je strašně těžké hrát neustále pod tlakem,“ pustil se po utkání do hodnocení trenér Karlových Varů Jiří Novák.

I přes bojovný výkon karlovarských hráčů to byla volejbalová paráda v podání hráčů Lube, zejména pak TOP hráčů Simona, Sokolova či Leala. „Bylo vidět, že hráli doma, dobře podávali, my jsme jim až na pár sérií neuškodili servisem,“ poukazoval Novák. Po prvním setu, ve kterém Karlovarsko prohrálo za jedenadvacet minut 16:25, se v tom druhém dostalo i do vedení, ale to opět Civitanova zařadila na nejvyšší volejbalový stupeň a přidala po výhře 25:18 druhý bod.

„Co mi vadí, je to, že když už se dostaneme třeba o tři body nahoru, tak okamžitě se v jedné rotaci dostaneme bod za ně, to znamená, že dostaneme čtyřbodovou sérii,“ narážel Novák na slibné vedení svého týmu ve druhém setu. Třetí set pak jednoznačně ovládl italský výběr, který značně profitoval z bodového přísunu Yoandy Leala, který zaznamenal šestnáct bodů. Civitanova v závěrečném setu vyhrála v poměru 25:14, a připsala si tak na konto čtvrtou výhru v řadě za sebou ve skupině B.

„Určité světlé momenty tam jsou, i když jsme prohráli čtyřikrát 0:3, ale nakonec to stejně přebije ten nepříznivý výsledek a nemá cenu se chválit, když dostaneme 14:25,“ smutně poznamenal Novák.

Karlovarsko tak vyšlo opět bodově naprázdno a svůj cíl uhrát alespoň set si tak přesune do domácího prostředí, ve kterém bude hostit během února polskou Zaksu a italskou Modenu.

„Opět k nám přijedou top týmy. Musíme podat odvážný i agresivní výkon, zároveň zachovat chladnou hlavu, snažit se hrát na hranici rizika, ale bez zbytečných chyb,“ dodal závěrem trenér Karlovarska.