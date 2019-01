Hory u Jenišova – Siberian husky tábor. Další díl oblíbeného tábora je nachystán na tento prodloužený víkend.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Ten je připraven od pátku 1. května do neděle 3. května a opět to bude v areálu letiště na loketské výsypce u obce Hory u Jenišova. Po tři dny se tak mají milovníci psích plemen na co těšit.

Třídenní akci pořádá Siberian husky klub, který připravil řádně nadupaný program. Již v pátek si mohou mašéři vyzkoušet v rámci tréninku pětikilometrovou trasu. Dále bude následovat klubová výstava siberian husky a páteční den se zakončí klubovou schůzí v rámci siberian husky.

V sobotu 2. května bude zlatým hřebem od 11.00 hodin dogtreking na šestnáctikilometrové trati. V neděli pak budou k vidění od 9.00 hodin závody psích spřežení a ve 13.00 hodin přijde na pořad slavnostní vyhlášení a zakončení. Tradičně je po dobu konání Siberian husky tábora zajištěno přímo v areálu letiště občerstvení.

Pátek 1. května

možnost tréninku na 5km okruhu

15.00 klubová přehlídka siberian husky, ČHP vlastní program

19.00 klubová schůze SH

Sobota 2. května

10.00 info o dogtrekku

11.00 dogtreking 16 km

večer volná zábava

Neděle 3. května

8.00 info o závodech

9.00 závody psích spřežení v kategoriích – CC, SC1, BKJ1, C1, B1, A1

13.00 vyhlášení dogtrekku, závodů, přehlídky