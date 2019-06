Šestici rovinových dostihů doplní jeden překážkový. Vrcholem programu bude specialita karlovarského závodiště 16. Letní cena klisen skupiny Maentiva.

Inaugurační ročník vyhrála Nana D´Anjou v sedle s Kristýnou Bezděkovou – první ženou, která se prosadila v roli jezdecké. Letos se první dvojnásobnou vítězkou může stát ž. Vendula Korečková, která povede loňskou vítězku dvoukilometrového testu druhé kategorie Sašu.

Její tréninková kolegyně Queentera (A. Florian) má při dobrém průběhu šanci napodobit své třetí místo z loňské edice dostihu.

Možnost zisku čtvrtého triumfu v Letní ceně se nabízí díky letošní dvojnásobné vítězce druhé a třetí kategorie La Paix žokeji Janu Rájovi.

Poprvé se českému publiku představí Champagne Pink (žk. D. Liška), svěřenkyně v zahraničí mimořádně úspěšného trenéra Václava Luky mladšího.

Golden Irene (ž. P. Foret) se v minulém roce dařilo zejména na provinčních drahách. V dostizích třetí kategorie se naplno prosadila čtyřikrát.

Spolehlivá Vědma (ž. J. Andrésová) dosahuje dobrých výsledků na ultravytrvaleckých tratích, což dokázala před dvěma týdny 4. místem v Karlovarské dvojnásobné míli. Zkušenosti s dostihy nejvyšší kategorie má Ummalquwain (ž. J. Verner), ale prozatím čeká na svou první životní výhru. Loňská vítězka čtyřkového dostihu Derniera (ž. R. Koplík) odvážně zavítá do třídové společnosti a poprvé si vyzkouší dvoukilometrovou trať.

Druhý český start absolvuje čekatelka na první kariérní vítězství Touche Finale (ž. K. Hlubučková). Atraktivní podívanou nabídne rámcový překážkový dostih. V Ceně společnosti Ceeses ,s.r.o. , v pořadí osmistém překážkovém dostihu konaném na zdejší dráze, bude k vidění výtečné trio svěřenců trenérky Vocáskové. Klisny Dylanka, Sicilip Pop i Merella by měly mířit vysoko.

O příjemnou hudební kulisu se ve dvou vstupech v průběhu odpoledne postará Karlovarský symfonický orchestr. V souvislosti s významnou historickou událostí bude návštěvníkům představena publikace „Příběhy lázeňských dostihů – 120 let závodiště Karlovy Vary – Dvory“. Sázky se do Dvorů vrátí až při červencovém Oaks. (koz)

Nedělní program:

První hudební vstup KSO; 14.30 Cena spol. Maentiva Partners Ltd. (III. kategorie, 1.400m); 15.00 Cena spol. Maentiva Management a.s. (II. kategorie, 1.600m); 15.30 Cena spol. Maentiva Cargo, a.s. (IV. kategorie, 2.400m); 16.30 16. Letní cena klisen skupiny Maentiva (II. kategorie, 2.000m); Druhý hudební vstup KSO; 16.40 Cena Karlovarského symfonického orchestru (III. kategorie, 2.000m); 17.10 Cena spol.CCS spedition s.r.o. (IV. kategorie, 1.600m); 17.40 Cena spol. Ceeses s.r.o. – 800, překážkový dostih na závodišti v Karlových Varech (steeplechase IV. kategorie, 3.200m).