Odvetné čtvrtfinálové utkání nohejbalové extraligy mužů, ve kterém hráči karlovarského Liaporu odvraceli v bitvě se Žatcem konec sezony, nabídl v Doubí pořádné drama, které nakonec Vary přetavily v udržení naděje na postup, když vyhrály 6:3, čímž vyrovnaly stav série, která se hraje na dvě vítězná utkání na 1:1 na zápasy.

Nohejbalisté Liaporu zvládli druhý zápas čtvrtfinále se Žatcem, čímž vyrovnali sérii na 1:1 na zápasy. | Foto: Daniel Seifert

„Po zpackaném začátku jsme rychle prohrávali 3:0. Šla na nás vidět obrovská nervozita a strach o výsledek, kdy jsme v jednotlivých dobře rozehraných zápasech neproměnili jasné útoky,“ připomněl kapitán Liaporu Jan Vanke, že ne vše šlo podle představ karlovarského týmu.

„Pak ale přišel jeden dílčí zápas druhé trojice, který znamenal snížení na 3:1, následně skvělý singl v podání Lukáše Tolara, který v koncovkách obou setu porazil Ondru Víta a šlo se do odvetných trojic. Obě jsme překlopili na svou stranu a rázem se ujali vedení 4:3,“ popisoval Vanke velký obrat Karlových Varů.

Ani elitní žatecký debl v podání bratrů Vítů nedokázal zastavit rozjetou lavinu mladých pušek Tolara s Hokrem, kteří udělali tečku za tímto emotivním a napínavým zápasem.

„Už to s námi nevypadalo moc dobře a pokud by hosté odskočili na průběžný stav 4:0, těžko by se nám zápas už obracel,“ je si vědom Vanke, že příště se již to nemusí povést a ještě doplnil: „Černou skvrnou na tomto zápase bylo chování diváků ze Žatce, kteří svými vulgarity odměnil, v posledním zápase po předchozím varováni rozhodčí kartou.“