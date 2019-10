Bez bázně a s chutí odčinit domácí „svatováclavskou“ porážku 3:5 nastoupili v sobotu nohejbalisté karlovarského SK Liapor Witte v brněnské hale Vodova k odvetnému utkání semifinále play-off Extraligy proti Modřicím.

Vstup do utkání měli famózní, a když v polovině vedli 1:4, tipoval by nějaký zásadní obrat ve hře málokdo. A přece k tomu došlo a z vítězství a postupu do superfinále Extraligy nohejbalu se radovali domácí borci!