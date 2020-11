Co vám během vynucené přestávky chybělo nejvíc ze sportovního hlediska?

Nejvíc chyběla herní praxe. My měli to štěstí, že jsme mohli jezdit trénovat do blízkého města v Německu, takže volejbal jsme měli, ale bez herního zápřahu.

Jakým způsobem jste se v období bez zápasů udržovali v psychické pohodě?

Lehké to nebylo. Bylo to dost nejisté období, ještě vlastně pořád je. Člověk se musel snažit si nepřipouštět ty nejčernější scénáře a pořád fungovat tak, jako by pauza měla skončit každým dnem. Naštěstí to nakonec tak i bylo. A snad to už takto vydrží.

Do jaké formy se tým dostal po restartu soutěží?

Momentálně to není o formě, je to spíš o tom, jak si kdo situaci a průběh soutěže srovná v hlavě a jak se tomu dokáže přizpůsobit. Kdo to zvládne nejlépe a nejrychleji, ten bude vítězit.

V Liberci jste dokázali otočit téměř prohraný zápas. Jak je tato okolnost důležitá pro atmosféru v mužstvu?

Je to klíčové. Klima v týmové šatně totiž bude to nejdůležitější, co může rozhodovat zápasy, ve kterých třeba nebudeme lepší herně, ale budeme lepší psychicky.

Byla příčinou nepříznivého vývoje i absence Lukáše Ticháčka, kterého nahradil nahrávač Martin Kočka?

Věděli jsme, že budeme muset trošku změnit herní styl, protože Tichy a Kóča jsou úplně jinými nahrávačskými typy. A to se vracíme zase na začátek k tomu, že je potřeba se umět přizpůsobit nastalé situaci. Jestli jsme to my zvládli, nebo ne, to ukáže až čas.

Blíží se start v Lize mistrů. Co je vlastně ambicí Karlovarska v základní skupině proti volejbalovým gigantům?

Ani ne tak touha, ale spíš přání je, aby naše vystoupení v letošním ročníku Ligy mistrů bylo lepší než to první karlovarské působení v této soutěži.

Tři zápasy v aréně v Trentu, to bude pořádná výzva i sportovní zážitek. Dokážete takovou událost k něčemu přirovnat?

Myslím si, že nikdo z nás si to zatím neumí ani představit, jak moc namáhavé to bude. Bude to takové volejbalové Le Mans.

A jaká je konkrétně vaše role v kabině před tak významnými zápasy?

Snažím se, aby byla pohoda, sranda a klid. Týmová pohoda pomáhá k celkové sebedůvěře. Srandičky pomáhají nemyslet na nějaké to co by, kdyby. A klid nám dovolí hrát hru, kterou umíme předvádět. Když se tyhle věci sejdou ideálně dohromady, tak by to mělo bavit nás i diváka. (tk)