Do zápasů nastoupilo nejen čtrnáct oddílů a téměř stovka závodníků z celé České republiky, ale také početná výprava z Polska.

Pro domácí pořadatelský klub Shinkyokushinkai Karate Františkovy Lázně to byla zatěžkávací zkouška jak z pozice pořadatele, tak z pozice trenérů a závodníků.

Trenér František Čadek nasadil do závodů jak zkušené závodníky, tak i nováčky. Celkem hájilo barvy klubu z lázeňského města jedenáct bojovníků. Štěstí přálo jak nováčkům, tak zkušeným borcům.

„Hned v začátku nastoupil šestiletý benjamínek oddílu Alexandr Yastremskyj ke svému prvnímu životnímu zápasu. Na první zkušené si vedl sice dobře, ale jeho zkušenější soupeři ho přece jen překonali a Saša si krom cenných zkušeností odnesl pouze bramborovou medaili,“ ohlédl se za velkou premiérou svého svěřence trenér František Čadek. V podání rodiny Yastremských to nebylo vše, do bojů zasáhla ještě sestra Alexandra Valentýnka i otec Ivan.

„Valentýnka v kategorii mladších dorostenek do 40 kilo obsadila druhé místo. Zápas Ivana Yastremského v jeho téměř padesáti letech se stal třešničkou na dortu ligy. Po vyrovnaném zápase a prodloužení skončil zápas bez bodů nerozhodně. Poté museli rozhodčí vyřknout verdikt, a Yastremskyj obsadil druhou příčku za zkušenějším soupeřem Rodrigem Katscherem,“ poukazoval na první medailové cinknutí pro domácí barvy Čadek.

O velké překvapení se pak zasloužil františkolázeňský Tobias Huber. „Ten má za sebou již několik závodů, zatím ale bez výraznějšího úspěchu. Sice nedosáhl na bodované příčky, ale v silně obsazené kategorii mladšího dorostu do 45 kg předvedl vynikající výkon. Výborná technika, maximální nasazení! První zápas vyhrál. V druhém těsně podlehl na body a třináctičlenným pavoukem již dále nepostoupil,“ chválil vystoupení svého svěřence trenér Františkových Lázní.

„Jan Hruška je již zkušený závodník a stejně jako Huber předvedl vynikající zápasy, kdy své soupeře kosil hlavně kopy na střední pásmo. V kategorii starších žáků do 35 kilo obsadil první příčku. Dále pak Lukáš Holub jako by ztratil ostych a nastoupil do soupeřů nečekaně tvrdě. Jeho nasazení mu stačilo na krásné druhé místo v kategorii starších žáků do 40 kilo. Třetí místo pak obsadil v kategorii mladších žáků do 30 kg zkušený Antonín Peňa,“ bilancoval další tři medaile pro domácí oddíl.

První místo v kategorii juniorek nad 55 kilo obsadila po těžkém zápase Natálie Novotná. „Po delší době, kdy se jí nedařilo, naskočila do starých kolejí a opět předvedla, že na to má,“ chválil si Čadek.

Nikola Belková je jednou z nejbojovnějších a nejtvrdohlavějších bojovnic oddílu, což trenérům a rodičům sice občas přidělává vrásky, ale v plnokontaktním zápase je to něco, co i silnějším soupeřkám nahání strach.

„Nikola nastoupila o kategorii výš, a to do starších žákyň do 35 kilo, kde obsadila první místo. To ale nebylo tak velké překvapení. Pak nastoupila ještě do kategorie o váhu výš, kde ji její soupeřky převyšovaly téměř o hlavu. Zde obsadila třetí příčku. Za zápasy v této kategorii, kde si sáhla na dno, získala také zvláštní ocenění Kyokushin spirit,“ poukazoval Čadek.

Do kategorie starších žákyň do 30 kilo nastoupila za františkolázeňský oddíl Nikola Šašková a předvedla výborný zápas, kdy obsadila druhou příčku. V kategorii veteránů hájil barvy Františkových Lázní Tomáš Krupka.

„Zápas byl velmi tvrdý. Zpočátku měl jeho soupeř Medvetsky lehce navrch, ale pak se karta obrátila a Tom už tatami zcela ovládl. Nakonec zápas ukončil tvrdým kopem mawashi geri jódan, při kterém soupeř přišel o přední zub. Krupka si tedy odvezl zlato. Oba ale zaslouží obrovský obdiv a respekt,“ upozorňoval Čadek.

V součtu františkolázeňský oddíl tedy získal čtyři první, čtyři druhá a dvě třetí místa. „Vynikající zázemí v hale Základní školy Františkovy Lázně a podpora města Františkovy Lázně příznivě ovlivňují chuť závodníků zavítat na tuto soutěž. Sponzoři, jako firmy Nelan, Lagarde Spedition, Lázeňský dům Palace, pomohli pořadateli zajistit kvalitní zázemí a ceny pro závodníky. Další mezinárodní soutěž bude františkolázeňský oddíl pořádat opět za rok. Hodně štěstí, OSU,“ dodal závěrem k zisku deseti medailí František Čadek.