Karlovy Vary - Čtyřiadvacetiletý blonďatý čahoun TRENT O'DEA, který měří 201 centimetrů, nejde stejně jako jeho spoluhráči na palubovce přehlédnout. Australský blokař před sezonou posílil mistrovské Karlovarsko, kam zamířil z Finska, a má stejné cíle jako úřadující šampion české extraligy, postoupit do play-off, uspět v Českém poháru a užít si premiéru v prestižní Champions League CEV.

TRENT O'DEA. , australský blokař, má za sebou zajímavá angažmá ve Švédsku či Finsku. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Máte za sebou dvě nezvyklá angažmá ve Švédsku a Finsku, jak se vůbec volejbalista dostane z Austrálie až do severských zemí?

Hrál jsem dva roky jak ve Švédsku, tak i Finsku. Právě Švédsko pro mne bylo první volejbalová destinace, kam mi pomohl můj trenér z Austrálie. Volejbal u nás není moc populární, proto všichni hledáme první kontrakt v Evropě.

Jaká byla kvalita ligových soutěží v zemích, kde vládne převážně zima?

Švédská liga není tak silná jako česká, ale finskou už bych zařadil na stejný level.

Patříte i k nedílným součástem australské volejbalové reprezentace…

V australském národním týmu jsem již dva roky. Občas to opravdu není jednoduché, když hrajete po klubové sezóně celé léto za nároďák a pak opět musíte přepnout na klubovou soutěž. Dá se říct, že celý rok jen trénuji a hraji volejbal a během toho mám jen pár dní volna.

Před startem UNIQA extraligy jste posílil na postu blokaře mistrovské Karlovarsko. Měl jste nějaké informace o klubu a jak se seběhl váš přestup?

Měl jsem i jiné nabídky kromě Karlovarska, ale když se ozvalo, tak jsem neváhal. Slyšel jsem, že vyhráli ligu a budou hrát Champions League, takže jsem se chtěl stát součástí tohoto týmu.

Zašel jste si už v lázeňském městě na nějakou českou specialitu? A co říkáte na vyhlášené české pivo?

Nikdy předtím jsem žádnou českou specialitu neměl, až tady jsem ochutnal spoustu polévek, které u nás nemáme. Samozřejmě jsem si dal i pivo, které je moc dobré a levné (smích).

Máte za sebou polovinu extraligy, kdy se Karlovarsku na začátku dařilo, ale v posledních utkáních se na palubovce trápíte…

Měli jsme úžasný nástup do sezóny, ale ve druhé části se nám přestalo trochu dařit předvádět naši hru. Cíl máme jasný, co nejrychleji se vrátit k dobrým výkonům ze začátku sezóny.

Polovinu soutěže máte za sebou také v prestižní Lize mistrů, jak vnímáte tuto náročnou soutěž, ve které jsou pouze světové TOP týmy?

Liga mistrů je opravdu to nejlepší, co ve volejbale existuje, a je hrozně vzrušující hrát proti nejlepším hráčům světa. Ale jsou to také jen lidé jako my, a když začne zápas, je mi jedno, kdo je na druhé straně sítě, chci vždycky vyhrát.

Teď máte před sebou odvetu na palubovce Civitanovy…

Jelikož už jsme jednou proti Civitanově hráli, tak víme, že je to velice silný soupeř. V prvním zápase jsme doma s Lube prohráli 0:3, ale tato zkušenost nás může posunout v druhém zápase dopředu. Můžeme se lépe připravit na jejich hru a pak toho využít. Tohle může být ten malý rozdíl mezi výhrou a prohrou. K tomu ale potřebujeme předvést hru, kterou jsem se prezentovali na začátku sezony.