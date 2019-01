Karlovy Vary – Během extraligové přestávky zalovilo mistrovské Karlovarsko i za ´velkou louží´. V jeho sítích tak uvízl čtyřiadvacetiletý univerzál JALEN PENROSE, (na snímku), pro kterého je to navíc premiérové vystoupení v profesionálním klubu, když ve své domovině nastupoval za Univerzitu Cambridge ve státě Massachusetts.

JALEN PENROSE, univerzál Karlovarska zamířil do Česka z USA, kde nastupoval za Univerzitu Cambridge ve státě Massachusetts. | Foto: Deník / Daniel Seifert

Před angažmá v Karlovarsku jste hrál, v uvozovkách, pouze univerzitní soutěž, nebál jste se naskočit do profesionálního kolotoče?

Ne, nebál jsem se, spíše naopak, byl jsem hodně natěšený, dostat šanci hrát profesionální soutěž za profesionální klub.

Jak se vůbec odehrál přestup do Karlovarska?

Můj agent mi nabídl několik klubů, kde si myslím, že bych mohl hrát, a kde by to pro mě bylo dobré. Poté jsme se shodli na Karlovarsku.

Do Karlových Varů jste zamířil s cílem krýt záda univerzálovi Filipu Rejlkovi…

Věděl jsem, že je to velmi kvalitní hráč se spoustou zkušeností. S Filipem vycházíme velmi dobře a musím říci, že po právu patří mezi nejlepší volejbalisty v české lize.

Karlovarsko si drží v základní části v extraligové tabulce průběžné čtvrté místo, jak byste prozatímní vystoupení úřadujícího mistra hodnotil?

Liga v Česku šla a stále jde nahoru, i podle poznatků bývalých spoluhráčů, kteří tu hráli. Nemyslím si, že bychom si měli dělat hlavu z toho, že jsme čtvrtí, protože se vše rozhodne až v play-off, to je pro nás mnohem důležitější.

V Lize mistrů za sebou máte tři utkání, ale bez bodového zisku, jak vůbec ze své pozice vnímáte nejlepší volejbalovou soutěž světa?

Věděli jsme, že v Lize mistrů nebudeme favoritem, a proto si musíme z každého utkání vzít to nejlepší. Právě nabyté zkušenosti nám pomohou posunout se dále.

Před sebou máte odvetu v Civitanově, ta ještě netratila v béčkové skupině ani bod…

Do zápasu musíme naskočit se sebedůvěrou a hrát na úplný risk, pak si myslím, že se Civitanovou, která bude favoritem utkání, můžeme hrát dobrý volejbal.