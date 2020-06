Náš kraj v této soutěži reprezentují junioři karlovarského extraligového celku SK Liapor Witte, kteří k utkání 1. kola nastoupili na hřišti soupeře AC Zruč-Senec, odkud si odvezli porážku 6:1.

„Máme za sebou soutěžní premiéru v nové sestavě s bratry Henzlovými, kteří k nám přišli na hostování z Chabařovic, a nehráli jsme zdaleka tak špatně, jak by se dalo podle výsledku soudit. Pavel Gregor s Vojtou Tišnovským ve dvojce padli až v koncovce třetího setu, bratři Henzlové se Zdeňkem Rendlem svou trojku ve třech setech vyhráli a výhru na dosah ruky měl i Pavel Gregor v singlu,“ přiblížil vývoj utkání trenér karlovarského družstva Vladimír Hlavatý a na konto soupeře dodal: „Jejich vítězství bylo zcela zasloužené, byli daleko lepší než loni, kdy jsme je v Doubí porazili 5:2 a od nich si přivezli výhru 6:1.“

K utkání 2. kola Divize dorostu nastoupí karlovarské „mladé pušky“ v neděli 7. června na domácím hřišti v Doubí, kde v pravé poledne přivítají juniory benešovského Šacungu. Pro příznivce lázeňského nohejbalu to bude první příležitost jít si do areálu SK Liapor Witte zafandit. Mohou dokonce přijít už ráno a sledovat, jak si vede nejmladší generace karlovarských nohejbalistů na prvním turnaji Krajského přeboru družstev žáků Plzeňského kraje. Hrát se budou debly, a to už od 9 hodin.