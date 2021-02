Marcel Lux, smečař VK ČEZ Karlovarsko.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko

Hodně tomu napomohla i hladká výhra nad Kladnem, kdy Karlovarsko vyhrálo 3:0 a následně si mohlo ´užít´ zasloužené volno před přesunem do dějiště druhého turnaje Ligy mistrů, německého Friedrichshafenu.

„Po utkání s Kladnem jsme dostali od trenéra dva dny volna, abychom trochu zapomněli na volejbal a odpočinuli si i psychicky,“ prozrazuje slovenský smečař ve službách Karlovarska Marcel Lux.

„Tato sezona je náročná,“ přiznává. Jenže sezona se teprve blíží ke svému vrcholu, který si okoření klub ze západu Čech druhým turnajem prestižní Ligy mistrů, jenž se po italském Trentinu odehraje od 9. do 11. února v německém Friedrichshafenu, kam zamíří již po prvním vystoupení o něco zkušenější.

„Určitě tam nějaké zkušenosti už jsou, trošku jsme nahlédli do špičky evropského volejbalu, takže už víme, co nás čeká, a já věřím, že to bude výhoda,“ přemítá Lux. Karlovarsko tak během tří dnů odehraje opět tři náročné zápasy, během kterých se střetne s německým Friedrichshafenem, italským Trentem a ruským Novosibirskem.

„Nesmíme myslet na to, co nás čeká. Musíme jít zápas od zápasu a řešit vždy nejbližší utkání. Navíc všichni mají stejné podmínky,“ upozorňuje smečař Varů.

Karlovarsko při prvním turnaji splnilo svůj první cíl, tím bylo uhrát historicky první set v Lize mistrů, což se mu povedlo hned třikrát. Tentokrát pomýšlí po zisku bodu či historickém vítězství v prestižní volejbalové soutěži.

„Určitě je to náš sen, vyhrát historicky první zápas pro Karlovarsko v Lize mistrů. Důležité bude nechat na hřišti všechno. Musíme podat každý z nás nadstandardní výkon s minimem chyb a může se to podařit,“ nastínil Lux cestu, která by mohla Karlovarsku přinést další cenné přepsání klubové historie.

„Já v to pevně věřím. Byl bych rád za nějaké body či vítězství, jelikož na pěkný volejbal se ptát nikdo nebude, každého zajímá výsledek,“ má jasno Marcel Lux.