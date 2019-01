Karlovy Vary - Lukáš je aktuálně druhým nejsilnějším šachistou Karlovarského kraje mezi muži.

Lukáš Vlasák na mistrovství Evropy v Itálii | Foto: Foto: archív Lukáše Vlasáka

Italské Fermo se proměnilo od 30. 8. do 10. 9. v šachové městečko. Důvod? Konalo se tu totiž mistrovství Evropy, na které se sjelo téměř devět stovek šachistů. Ti bojovali v pěti chlapeckých a pěti dívčích kategoriích o evropské tituly. Česká republika vyslala do dějiště šampionátu čtrnáct hráčů, mezi nimiž nechyběl ani chodovský šachista Lukáš Vlasák (na snímku). Ten v konkurenci 101 hráčů kategorie do 16 let odehrál skvělý turnaj, a dal tak zapomenout na nepovedené vystoupení v rámci juniorského evropského šampionátu družstev z Pardubic. Lukáš Vlasák po povinné výhře v prvním kole s domácím hráčem Marconim podlehl v dalším kole Burakovi z Turecka a pohyboval se uprostřed startovního pole odpovídajícímu přibližně jeho nasazení.

Od toho momentu však Vlasák všechny papírové předpoklady odsunul stranou, a po výhře nad Slovincem Rozicem, Řekem Ballasem a Francouzem Sochackim nakoukl do první desítky. S velkou dávkou štěstí a bojovností pak udržel remízu s jedním z favoritů mistrovství Polákem Kanarkem (2422), aby v dalším kole poklidně remizoval se Slovákem Petenyim a udržel se v kontaktu s čelní skupinou.

Skvěle sehraná partie a vítězství černými figurami s Gruzíncem Javakhadzem našeho šachistu vynesla před závěrečným kolem na šesté místo a tedy do boje o medaile.

Tíha okamžiku nejspíš Lukáše svázala a poslední partii nezvládl podle svých představ. Po porážce s Ukrajincem Danilenkem skončil na výborném 13. místě, přesto nevyužitá šance; výhra zajišťovala senzační bronzovou medaili; trochu mrzí.

Umístění chodovského šachisty dalo vzpomenout na dva roky starý úspěch z chorvatského Šibeniku, kde rovněž patřil k nejúspěšnějším reprezentantům naší země. Lukáš má veškeré předpoklady pro úspěšný vstup do juniorské kategorie i na mezinárodní scéně. Podle aktuálního osobního koeficientu je druhým nejsilnějším šachistou Karlovarského kraje mezi muži.