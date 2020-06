Na západ Čech zamířil před startem uplynulé volejbalové sezony dvoumetrový pětadvacetiletý slovenský smečař Marcel Lux z polské PlusLigy s vizitkou excelentní přihrávky.

Marcel Lux (číslo 10) prodloužil volejbalový kontrakt v Karlovarsku, těšit se tak může například na vystoupení v Lize mistrů. | Foto: Deník / Daniel Seifert

To naplnil prešovský rodák v trikotu VK ČEZ Karlovarsko nejen v rámci UNIQA extraligy mužů do puntíku. Ale sezona to byla nejen pro něho kvůli pandemii koronaviru hodně náročná.