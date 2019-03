Ten za sebou udělal definitivní tečku. Po sněhové kalamitě, která v lednu dala stopku závodu na Božím Daru, se tentokrát počasí umoudřilo, a ´Božák´ tak na druhý pokus uspěl.

„Závod byl po organizační stránce perfektně zvládnutý, včetně zaměření závodu na obratnostní disciplíny,“ pochvaloval si zástupce ředitele krajského ředitelství Lesů ČR Karlovy Vary Jiří Vojtěch.

A měl k tomu řádný důvod. Pořadatel LK Slovan Karlovy Vary opět nachystal žákům velkolepý obratnostní závod, který se tradičně odehrál v jeho lyžařském areálu na Jahodové louce. „Přihlášeno bylo celkem dvě stě dvacet závodníků, ale z důvodu nemoci jich pak absolvovalo závod sto šedesát, což je velmi dobrá účast,“ chválila si zájem žáků, kteří dorazili celkem ze třinácti škol, za pořadatele LK Slovan Karlovy Vary Kateřina Ondrová. Na školáky tak čekaly podle věku tratě od 500, 1.000 až po 1.500 metrů, které byly doslova posety překážkami.

Nechyběla například lavička, překračování či podlézání, jízda pozpátku, slalom, obíhání tyče, šlapačky, sluníčko, slalom do kopce, skok, umělý stromeček a další velmi zajímavé překážky. „Celkem se na tratě vydalo šestasedmdesát registrovaných a čtyřiaosmdesát neregistrovaných závodníků, kteří bojovali doslova o každý centimetr sněhu,“ připomněla Ondrová. Před samotným závodem nemohla chybět ani rozcvička, pak už se naplno rozhořely boje o cenné kovy. Největší úspěch, především u diváků, pak měly šlapačky a skok přes sněhový příkop. Tradičně nechyběl na závodě ambasador, božídarský rodák a olympijský medailista Lukáš Bauer. „Závod se mi velmi líbil, protože byl s řadou technických překážek, postavených tak, aby to všichni zvládli a pobavili se. Já jsem nejvíc koukal u skoku. Samozřejmě tam bylo pár pádů, ale to k tomu patří,“ usmíval se Lukáš Bauer.

Závody na Jahodovce pak sklidily velkou chválu nejen od samotných školáků, kteří si závod řádně užili.

„Akce není zaměřena na vrcholové a trénované děti, ale především na zájmové skupiny a děti bez větších zkušeností s lyžováním. Jsem přesvědčený, že spolupráce podniku Lesy ČR by měla na této akci pokračovat, myslím, že to je správná věc,“ vypočítával Vojtěch.

Chválou nešetřil ani ostřílený běžec na lyžích Lukáš Bauer, který mohl zhlédnout i výkony svých nástupců Matyáše a Anety Bauerových.

„Bylo vidět, jak se to dětem líbilo. Nejenom to, že nemusí do školy, ale že si ten den na lyžích užily. Z mého pohledu super akce, i z dlouhodobého hlediska to má smysl a dobrý ohlas,“ chválil akci Bauer.