Kvůli pandemii koronaviru tak musel být odložen i svátek triatlonu, Světový pohár musel být přeložen na 11.–13. září. Nejen o tom jsme si povídali s ředitelem CITY TRIATHLONU Karlovy Vary Vladimírem Malým (na snímku).

I triatlon zasáhla pandemie koronaviru, když se některé podniky zrušily, některé pak odložily. To se týká i Světového poháru v Karlových Varech, jak jste vnímal z pozice ředitele tuto situaci?

V polovině března jsem byl úplný optimista, protože se rušily pouze akce do května. Ale každou další zrušenou akcí během prázdnin jsem začal vážně znervózňovat, zejména u olympijských her či Tour de France jsem začal propadat velké skepsi. Pro naši akci není klíčové pouze rozvolnění v počtu potenciálních účastníků, ale také otevření hranic, protože pořádáte-li Světový pohár, potřebujete hlavně pestré zahraniční startovní pole.

Velký dopad má pandemie na ekonomiku, jak se vám tedy podařilo naplnit rozpočet a jaká byla vstřícnost sponzorů či partnerů v této těžké době?

Velká část rozpočtu je kryta z veřejných zdrojů a ty klíčové položky na příjmové stránce známe. S partnery intenzivně komunikujeme a většina z nich svou podporu slíbila udržet, za což jim patří obrovský dík. Na druhou stranu jdeme do rizika, že v některých parametrech budeme muset velmi šetřit, protože rozpočet je naplněn z přibližně osmdesáti procent, a také neznáme náklad na případná „covid opatření“. Významným faktorem je současně nepříznivý kurz amerického dolaru, v němž se hradí prize money pro závodníky Světového poháru a licenční poplatky.

Nakonec se přece jen Světový pohár v lázeňském městě uskuteční, ale v jiném termínu, než jsou závodníci či příznivci zvyklí…

Závod jsem v žádném případě nechtěl odkládat, ale ani rušit. V půlce dubna mě zástupci světové triatlonové asociace požádali o prověření možností posunout závody na nějaké pozdější termíny. Byly to opravdu náročné šachy, protože každá varianta má své pro i proti. Nakonec jsme dospěli k finální variantě, kdy se závody uskuteční o druhém zářijovém víkendu, to jest od 11. do 13. září. K tomuto datu jsme svolili hlavně proto, že týden před naší akcí se má uskutečnit závod série mistrovství světa v Hamburgu a my věříme, že větší část startovního pole se přesune pouze přes jedny hranice. Přemýšlíme i o tom, že pro závodníky a jejich týmy zorganizujeme přepravu právě do Karlových Varů.

Můžete tedy přiblížit třídenní harmonogram, který počtvrté v rámci Světového poháru pohltí Karlovy Vary? Velmi živo tak bude nejen na koupališti Rolava, kde bude start závodů, ale také na Divadelním náměstí, kde bude pro změnu cíl…

Harmonogram by měl být velmi podobný jako v předchozích letech. V pátek odpoledne by program měl zahájit závod Českého poháru žactva v okolí Rolavy. V sobotu se uskuteční závod pro nejmenší děti GEIS BABY Duathlon, následovat bude otevřený závod pro veřejnost pro jednotlivce a štafety na tratích Světového poháru, ale polovičních vzdálenostech. Neděle již tradičně bude patřit nejlepším závodníkům ze světa. Mým soukromým odhadem je, že atleti budou chtít prodat formu, kterou ladili pro olympijské hry…

Do lázní by tak měla opět zamířit špička světového triatlonu. Znáte již nějaká zvučná jména, která se postaví na startovní rošt? Samozřejmostí je i účast nejlepších českých triatlonistů, na které se mohou diváci těšit?

Účast české špičky se už pro nás trochu stala samozřejmostí, ale já jsem velmi rád, že jako hostitelská země máme vyšší počet startovních slotů. Tím se dává šance i mladým závodníkům, kteří si tak mohou říci o místo v seniorské reprezentaci. U zahraničních závodníků je to složité i bez koronaviru a problémů spojených s cestováním, protože na závody Světového poháru je „nasazují“ jejich národní federace a předběžná startovní listina je známá až třicet dní před závodem. My jsme zažili snad už všechny varianty závodu, kdy jsme na startu měli několik favoritů a ti si rozdělili místa na stupních vítězů, nebo velmi silné pole, kdy do posledního běžeckého okruhu mohlo vyhrát patnáct závodníků a bylo to velmi napínavé.

Opomenout bychom neměli ani závody dětí či hobby triatlonistů, které jsou nedílnou součástí třídenního klání, jak to bude v jejich podání s registracemi?

Závody pro děti, mládež, handicapované a veřejnost jsou pro nás stejně důležité jako závody Světového poháru. Naší krédem bylo vždy dát všem závodníkům stejný servis, jako mají „eliťáci“. Stejně tak je pro nás důležitá bezpečnost ve všech ohledech. Přihlašování bude možné od začátku června na stránkách www.citytriathlon.cz nebo www.czechtriseries.cz

Mohou se i letos těšit nejen triatlonisté, ale také fanoušci tohoto sportu na nějakou novinku?

V samotném sportovním programu se držíme osvědčeného formátu, ale letos se ve večerních hodinách po závodech uskuteční projekce Festivalu světla. Věřím tomu, že toto propojení naláká mnohem více sportovců a zdrží je na více dní, protože kromě špičkového závodění je čeká i netradiční noční podívaná.