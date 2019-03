Pražští Black Angels v ní vedou nad karlovarskými hurricany 2:0 na zápasy a k finálové účasti jim chybí pouhý bod. V prvním duelu varský florbalový výběr ve sportovní hale v Čakovicích prohrál po velkém boji až v prodloužení 6:7.

„V prvním zápase jsme podle mého názoru byli lepším týmem, bohužel nás srazily individuální chyby, kterými jsme soupeři darovali čtyři branky, a to je v semifinále první ligy moc. Do zápasu jsme se sice vrátili po skvěle zahrané power-play, ale soupeř byl v prodloužení šťastnějším týmem,“ vracel se k první semifinálové bitvě útočník hurricanů Daniel Nicklas. Ani ve druhém souboji Karlovaráci na vítězství nedosáhli, když opět po velkém boji tentokrát prohráli po samostatných nájezdech 4:5. „Druhý zápas nás hodně držel nad vodou brankář Dan Varádi, a hlavně díky němu bylo skóre dlouho vyrovnané. Důležité bylo, že jsme se vždy dokázali vrátit i přes nepříznivý vývoj do zápasu a pokaždé vyrovnali. Bohužel soupeř zvládl o dost lépe samostatné nájezdy a vyhrál. Je velká škoda, že jsme domů nepřivezli alespoň jeden bod, když jsme se dvakrát dostali v závěru zápasu do prodloužení,“ zklamaně narážel na druhou prohru na palubovce Black Angels Nicklas.

Vše je ale stále otevřené. Série, která se hraje na tři vítězná utkání, má před sebou další duel, tentokrát v sobotu 23. března od 20 hodin v hale míčových sportů. „Série se hraje na tři vítězná utkání a my uděláme vše, abychom ji znova vrátili do Prahy a otočili celou sérii,“ vzkazuje varování na dálku soupeři karlovarský útočník.

K dispozici by měl být už i útočník Michal Klápa, který v semifinále absentoval kvůli zranění ramene. „Michal je pan střelec a určitě si myslím, že by v obou zápasech alespoň jeden gól dal, ten, který nám chyběl v obou zápasech k vítězství, ale takové je play-off a my se s tím musíme smířit,“ dobře ví.

Do lázeňského města zamíří Black Angels v dobrém rozpoložení, a není divu. Naopak hurricani musí zvítězit, aby mohli v neděli 24. března vyběhnout na palubovku míčovky ke čtvrtému duelu čtvrtfinálové série.

„Psychická výhoda bude určitě na straně soupeře, ale po odehraných zápasech v Praze si myslím, že série si zaslouží více než tři zápasy, a věřím, že doma před nejlepšími fanoušky v republice teprve předvedeme, co v nás je, a budeme to my, co pojedeme do Prahy s psychickou výhodou,“ přemítal snajpr v trikotu karlovarského klubu.

Spoléhat budou Varáci tradičně na hlasivky svých fanoušků, kteří byli podpořit hurricany i v souboji s pražskými Black Angels.

„Máme nejlepší fanoušky v republice, kteří nám pomohou ke dvěma výhrám. Uděláme pro ně vše, co bude v našich silách, protože přesně pro ně to hrajeme. Byl to úžasný pocit, vidět na Kladně a v Praze tolik lidí, co nás přijeli podpořit a vytvořili nám domácí prostředí. Všichni si zaslouží protáhnout sezonu, co nejvíc to půjde, a mohu říci za mě i za kluky, že uděláme maximum,“ slibuje závěrem vytáhlý snajpr hurricanů.