Nejrychlejší Češka se na sedmdesátikilometrové trati dlouho cítila dobře, pak ji začaly limitovat lyže, po kterých sáhla na poslední chvíli na základě změněných sněhových podmínek.

Nejlepší z mužů eD system Bauer Teamu byl 31. Ilja Černousov.

Ženské pole se roztrhalo na 15. kilometru, když ho dojeli nejrychlejší muži. K nim se přidala pětice závodnic včetně Kateřiny Smutné, která se odpoutala od zbytku soupeřek.

Tempa mužských kolegů pak v dalším průběhu využila trojice Slindová, Gjeitnesová a Korsgrenová, která ujela dvojici Smutná, Fletenová a nakonec i bojovala o stupně vítězů v závěrečném stoupání do Cavalese. Kateřina Smutná dojela do cíle 70kilometrového závodu na 7. místě.

„Já jsem se dlouho cítila dobře a držela se na čtvrtém, pátém místě. Pak mi ale najednou přestaly jet lyže. Udělali jsme asi chybu, že jsme se ráno na poslední chvíli rozhodli pro jiné lyže, než které nám vyšly včera v testu,“ litovala v cíli česká závodnice.

Ženský závod ovládly členky Koteng Teamu – první byla Gjeitnesová, druhá pak její týmová kolegyně a vedoucí žena seriálu Astrid Slindová. Další členky eD system Bauer Teamu dojely na 18. místě (Roxane Lacroixová) a 28. příčce (Anna Sixtová).

Mužský závod absolvovalo až na krátké pasáže velmi početné pole pohromadě a ještě 15 kilometrů před cílem čítalo téměř 60 jmen včetně členů eD system Bauer Teamu Alexise Jeanneroda a Ilji Černousova. O konečném pořadí se tak rozhodovalo až v závěrečných kilometrech, které nejdřív skupinu zredukovaly a pak ji definitivně roztrhalo finální, více než tříkilometrové stoupání La Cascata. V něm vybojoval triumf Tore Berdal před Gjerdalenem a Eliassenem. Ilja Černousov dokončil Marcialongu na 31. místě, Alexis Jeannerod byl 34. a Jan Antolec dojel na 87. pozici.

„Určitě jsem spokojený s bojovností všech závodníků, výsledkem jsme ale bohužel nenavázali na loňské skvělé vystoupení. Sami závodníci nebyli v cíli úplně spokojení, ale to je sport – jednou jste dole, jednou nahoře. Trošku nám dneska zamotaly hlavu podmínky, které se přes noc změnily. Šli jsme při výběru lyží trochu do rizika a možná se nám to lehce vymstilo,“ okomentoval letošní Marcialongu šéf týmu Lukáš Bauer, který byl poprvé v sezoně přímo na místě a občerstvoval na trati.

„Díky tomu jsem viděl, že tým funguje a bojuje, jen nám zatím chybí trochu štěstí.“

Další příležitost bojovat o body do celkového týmového i individuálního pořadí dostane jeho tým hned o víkendu, kdy Visma Ski Classics pokračuje čtvrtým z pěti podniků v řadě. Závod Toblach-Cortina se pojede v sobotu 1. února v Itálii.