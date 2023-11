Po svém příchodu do lázeňského města se chorvatský smečař Marino Marelić rychle zabydlel v základní sestavě VK ČEZ Karlovarsko. „Je zřejmé, že každé vítězství je hodně důležité,“ upozorňoval Marelić po startu nového ročníku UNIQA extraligy na vyrovnanost týmů.

Marino Marelić, smečař, 28 let, Chorvatsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

A ví, o čem mluví. V nové volejbalové sezoně totiž může porazit kdokoliv kohokoliv. Své by tom mohli povídat i hráči Karlovarska, kteří například neuspěli na palubovce Příbrami. V posledních zápasech se však forma výběru lázeňského zvedá. O tom se přesvědčil v lázeňském městě nejen Liberec, ale naposledy také České Budějovice. „Každý zápas bereme jako stejně důležitý,“ vysvětloval osmadvacetiletý hráč, že do každého utkání jdou Varáci naplno.

A není divu. Karlovarsko totiž zahájilo novou sezonu rozpačitě, když po třech kolech mělo na kontě jednu výhry a dvě prohry. A právě porážky výběr Liama Sketchera volejbalově probraly. Vše si řádně sedlo a Karlovarsko v posledních dvou bitvách urvalo v náročných kláních šest bodů. Naposledy potěšili volejbalisté Varů skalpem Českých Budějovic.

„První set jsme hráli až příliš opatrně, ale jakmile jsme neviděli žádný odpor z druhé strany sítě, začali jsme tlačit ve všech herních prvcích,“ vracel se k utkání s Jihočechy Marelić, do kterého Karlovarsko vstoupilo úspěšně, když opanovalo první set v poměru 25:21.

Druhou sadu sice načali lépe Jihočeši, kteří šli do tříbodového trháku, ale posléze přezval iniciativu na palubovce karlovarský tým, který dotáhl sadu do výhru 25:19. „Ve druhém setu začaly České Budějovice trochu více tlačit, což jsme po špatném výkonu v prvním setu očekávali. Rychle jsme se přizpůsobili a udrželi si tlak na servisu až do konce setu,“ podotkl ke druhé vyhrané sadě Marelić, který v ní přispěl k výhře Varů třemi bodovými útoky. „Tommy a Eder odvedli obrovský kus práce při podání a bloku s volejem,“ přidával na adresu svých spoluhráčů osmadvacetiletý volejbalista.

Třetí set pak přinesl v hale míčových sportů volejbalovou exhibici, kterou tvrdily Karlovy Vary, které sázely Jihostroji jeden bod za druhým a nakonec, z toho bylo jednoznačné vítězství 25:11. „Třetí set už byl na České Budějovice unavený. Jsem si jistý, že Jihočeši nehráli na své obvyklé úrovni,“ doplnil k třetí výhře v UNIQA extralize Marelić. Teď čekají Karlovarsko tři vystoupení na palubovkách soupeřů. Již ve čtvrtek, tedy 16. listopadu se představí tým z lázní na palubovce Ostravy. V sobotu ho čeká vystoupení na palubovce Beskyd a náročný trojblok zakončí v Benátkách.

„Myslím si, že po každém zápase se kvalita naší hry zlepšuje, ale bude těžké hrát bez našich fanoušků,“ připomněl Marelić povolený karlovarský doping, kterým jsou věrní fanoušci. „I přesto je náš cíl stejný. Je celkem jednoduchý, musíme vyhrát,“ dodal závěrem Marelić.

