Jeden nápad a hned se zrodila tradice. Vít Mašek z VK ČEZ Karlovarsko přišel s nápadem zpestřit dobu po covidové nucené přestávce beachvolejbalovým turnajem. A nápad to byl zdařilý.

Beachvolejbalový turnaj ve městě minerálních pramenů přilákal na pískové kurty celkem dvaatřicet hráčů. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

„Řekli jsme si, že je potřeba využít krásného, nového areálu v Tuhnicích a zahájit tak letní sezonu našeho klubu,“ vracel se k nápadu uskutečnit beachvolejbalový turnaj organizátor Vít Mašek. A nápad to byl velmi dobrý, když velký zájem o účast na turnaji pořadatele řádně zaskočil. Doslova. „Nejprve jsme si mysleli, že půjde o pár dvojic, ale zájem nás překvapil a jsme za něj moc rádi,“ narážel Mašek na zájem volejbalistů o nultý ročník turnaje. „Během pár hodin se přihlásilo dvaatřicet hráčů, když se zapojili do turnaje hráči ze všech složek VK ČEZ Karlovarsko, ať už z A či B-týmu, juniorů, kadetů, vedení či trenérů, a zapojily se i drahé polovičky některých hráčů,“ pochvaloval si Mašek zapojení vesměs hráčů z karlovarského klubu. Dvojice tak byly rozděleny do čtyř čtyřčlenných skupin, kde se hrálo systémem každý s každým na dva sety. „Po urputných bojích postoupily z každé skupiny první dvě dvojice do play-off, kde se hrálo na dva vítězné sety až do finále,“ poukazoval Mašek na boje po odehrání základních skupin. Celkem se tak odehrálo na třech beachvolejbalových kurtech jedenatřicet utkání. „Nakonec se z prvního místa radovala dvojice ve složení Martin Fišer, Hanka Makoňová, druhé místo obsadila dvojice Tomáš Petrák, Tomáš Mašek a třetí příčku si pak vybojovaly dvě dvojice, a to Jakub Novotný s Katkou Ryškovou a Vojta Stefanovič s Milanem Bicanem,“ prozradil konečné umístění Mašek. Ten by chtěl z turnaje udělat karlovarskou tradici. „Zcela jistě vznikla nová tradice. Tento turnaj byl nultým ročníkem a další chystáme na konec léta jako rozloučení s venkovní sezonou, než se půjde trénovat do haly. Turnaj i přes úvodní nepřízeň počasí provázela skvělá atmosféra, děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou, realizací, a díky patří vedení VK ČEZ Karlovy Vary za možnost uspořádat tento turnaj,“ dodal závěrem Vít Mašek.