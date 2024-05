Už tuto sobotu zaplní lázeňskou kolonádu tisíce běžců. První regionální závod RunCzech se již po jedenácté vrací do Karlových Varů. Tentokrát nabízí díky novému formátu zábavu a zážitky na celý den. Mattoni Karlovy Vary Running Festival 2024 totiž přinese jak tradiční Mattoni 1/2Maraton, tak i nově běh na 10 km, který odstartuje už ve 14 hodin. Diváci se také dozví, zda jsou lepšími vytrvalci místní volejbalisté či hokejisté, běží totiž také oba kapitáni extraligových týmů. Součástí dne budou i dm rodinné běhy a bohatý doprovodný program.

Běžci si opět podmaní město minerálních pramenů. | Foto: Daniel Seifert

Za deset ročníků se Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary zúčastnilo 48 000 běžců. Nové pojetí akce by mělo přivést ještě více nových možností pro závodníky.

I na ty letošní čeká certifikovaná trasa se známkou kvality Světové atletiky a pěti hvězdičkami od Evropské atletiky, která vede po slavné lázeňské kolonádě, kolem světoznámých hotelů Thermal a Pupp, i dalších zajímavých míst, díky kterým patří Karlovy Vary právem na seznam světového dědictví UNESCO.

Do Karlových Varů tak i díky tomu znovu zavítá spousta cizinců, kteří jsou vítanými turisty. Tento fakt na tiskové konferenci potvrdil i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, který s prezidentem organizačního výboru RunCzech stál i u historicky prvního ročníku.

"Na závod každoročně přijede spoustu vášnivých běžců se svými rodinami. My už ale víme, že se do Karlových Varů také rádi vrací i mimo půlmaraton. Přínos z akce je tak obrovský," řekl Petr Kulhánek. "Karlovy Vary prostě lákají běžce svou nevšední trasou a krásnou kolonádou," dodává Martin Dušek, náměstek primátorky.

Celkový ekonomický přínos závodu v roce 2023 byl 36,6 milionů korun. Letos se očekává nárůst této částky, protože účast na Mattoni Karlovy Vary Running Festival bude větší i díky novému závodu na deset kilometrů.

"O rozšíření půlmaratonu o další distanci jsme uvažovali už nějakou dobu. Letos dostanou možnost opravdu všichni, aby si mohli užít sportovní den plný aktivit. U hotelu Thermal bude stát partnerské městečko, kde očekáváme přes 20 stánků sportovních klubů a partnerů," doplnil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech. Rodiny s dětmi se mohou zúčastnit dm rodinné míle a dm bambini runu.

Letos se pořadatelům společně s titulárním partnerem Mattoni podařilo domluvit i běžecký souboj dvou největších sportovních klubů v Karlových Varech – VK ČEZ Karlovarsko a HC Energie Karlovy Vary. "Já běžím poprvé, bohužel půlmaraton," s úsměvem na rtech říká kapitán HC Energie Karlovy Vary Jiří Černoch. "Ale máme i štafetu, kde běží moji spoluhráči. Díky tréninku jsem poznal ještě další krásy města, pročistil jsem si hlavu a odpočinul si od hokeje, už se těším," doplnil své pocity Jiří Černoch.

Dalšími účastníky za hokejový klub jsou i junioři a dorostenci, stejně jako členové realizačního týmu. Podobně to mají i volejbalisté – na start se postaví štafeta vedená kapitánem Radkem Balážem, který svou účast komentoval slovy: "Těším se moc, ale nevím, co od toho očekávat, my ve volejbale běháme jen krátké tratě. Nikdy jsem neběžel žádný půlmaraton ani štafetu." Za Karlovarsko se postaví na start ještě i štafeta realizačního týmu a početná skupina se objeví i na startu dm rodinné míle.

Titulárním partnerem půlmaratonu je Mattoni, jež přináší pitný režim závodníkům ve Varech již 11. rokem. "Karlovarsko je domovem naší minerální vody Mattoni a děláme vše pro to, abychom jej podporovali. Jsme hrdí, že sem můžeme společně s RunCzech přinášet nejen jedinečnou atmosféru běžeckých závodů, ale i zdravou motivaci k pohybu," říká Lutfia Volfová, tisková mluvčí Mattoni 1873.

Minerální voda Mattoni je díky vyváženému poměru vápníku, hořčíku a draslíku tou nejlepší volbou nejen pro každý den, ale i pro přirozenou hydrataci a doplnění minerálů před, při i po sportovním výkonu. Proto je s během neodmyslitelně spjata již řadu let. Zájemci o závody se mohou přihlásit na stránkách www.runczech.com.

