„Bylo to extrémně těžké na koncentraci a zápasové nastavení,“ uznával Kolář, že si jeho svěřenci museli sáhnout na dno svých sil. Samurajové tak během mistrovství narazili na soupeře z Ukrajiny, Německa, Anglie, Welsu, Rakouska, Itálie a dalších zemí.

Samurajové urvali na mistrovství světa dvacet cenných kovů.Zdroj: Oksana Dobei

„Vystupování a chování soupeřů není a nebylo vždy v normě, ale díky celému týmu jsme dokázali vždy bojovat i vystupovat se ctí a pokorou. A naopak úcta některých soupeřů, které jsme porazili byla skvělá,“ přiblížil dění v Mnichově Kolář. A výsledek stál za to. Samurai tým dosáhl na šestnáct medailí, z toho čtyři tituly mistra světa a dvanáct titulů vicemistrů světa v disciplínách kickboxu, MMA a oriental boxu.

Druhý závodní den čekalo na Samurai tým vystoupení v disciplínách kata a grapplingu. „V těchto disciplínách jsme získali další čtyři cenné kovy a upravili celkovou bilanci na dvacet medailí, čímž jsme uzavřeli skvělý víkend,“ neskrýval radost nad medailovým přísunem Kolář.

„Naši bojovníci dominovali i zvítězili těsně na body. Přišly i prohry, ale i skvělé vítězné bitvy. Nebudu nikoho vyzdvihovat jednotlivě, vyzdvihnu celý tým,“ poukazoval kouč Samurai týmu.

„Děkujeme všem a vážíme si celého týmu, který se připravuje společně s úspěšnými bojovníky. Poděkování patří všem trenérům a vážíme si i všech, kteří se podílejí na reprezentačních výjezdech. Poděkování nesmí chybět i těm, kteří nás podporují a fandí nám. Děkujeme také za podporu Národní sportovní agentuře, Karlovarskému kraji a městu Chodov a Nejdek,“ doplnil Kolář.

Umístění Samurai týmu

Baranec Kryštof (mladší žáci, do 30 kg, 1. místo kicklight, 1. místo lightcontact); Jan Johny Kolář (muži do 75 kg, 1, místo kicklight, 2. místo orientální box); Michalec Jan (mladší žáci, do 45 kg, 1. místo kicklight, 2. místo lightcontact); Dobei Maksym (mladší žáci, do 35 kg, 2. místo kicklight, 2. místo lightcontact), Schwarz Kryštof (junioři, do 70 kg, 2. místo kicklight, 2. místo lightcontact, 2. místo MMAlight ); Peifer Leontýna (mladší žákyně, do 35 kg, 3. místo kicklight, 3. místo kata); Schwarzová Hana (juniorky, do 50 kg, 2. místo kicklight, 3. místo lightcontact); Hermanová Kamila (juniorky, do 50 kg, 2. místo kicklight, 3. místo lightcontact, 3. místo kata), Dobiášová Veronika (mladší žákyně, do 50 kg, 2. místo, kata); Hüttl Arnošt (mladší žáci, do 50 kg, 2. místo grappling).