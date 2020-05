Do města na úpatí Krušných hor se tak sjeli atleti z deseti klubů nejen z Karlovarského, ale také z Ústeckého či Plzeňského kraje.

Organizátoři memoriálu přichystali pro závodníky deset disciplín, do kterých se zapojilo úctyhodných 176 atletů, což obnášelo 216 startů. Memoriál odstartoval tradičně v 16 hodin a na atletickém oválu se představily postupně kategorie žactva, žen a mužů.

Po slavnostním zahájení ředitelkou závodu Evou Zekuciovou byl atletický memoriál zahájen skokem do dálky v podání kategorie žen. Poté následovaly finálové běhy na dvě stě metrů překážek v podání žen a mužů.

Pak přišel na program sprinterský závod na šedesát metrů, který absolvovalo žactvo, ženy a muži. Předposlední disciplínou byl na atletickém ovále běh na tisíc metrů kategorie mužů, vše uzavřela královská disciplína, sprint na sto metrů a právě tečku za memoriálem udělala kategorie žen. Nejúspěšnější výpravou byl SKP Union Cheb, oddíl atletiky, který si v Ostrově přišel na šest zlatých, tři stříbrné a pět bronzových medailí.

Memoriál Miroslava Kitzbergera – Ostrov 2020

60 m, muži: 1. Martin Lecjaks (Athletic Club Ústí nad Labem, 06.8), 2. Omar Ben Othmene (Atletika Ostrov, 07.1), 3. Štěpán Gregor (AK Most, 07.2); 60 m, žáci: 1. Tomáš Čada (SKP Union Cheb, 07.6), 2. Vilém Šmídl (Atletika Ostrov, 07.7), 3. Lukáš Krbec (Triatlet Karlovy Vary, 07.8); 60 m, ženy: 1. Adéla Králová (SKP Union Cheb, 08.1), 1. Valérie Pelcová(Atletika Ostrov, 08.1), 3. Michaela Hořejší (AK Most, 08.2); 60 m, žákyně: 1. Dominika Hejdová (SKP Union Cheb, 08.2), 2. Nina Peterková (SKP Union Cheb, 08.3), 3. Kateřina Hynková (SKP Union Cheb, 08.3); 100 m, muži: 1. Omar Ben Othmene (Atletika Ostrov, 11.6), 1. Štěpán Gregor (AK Most, 11.6), 3. Václav Zýka (SKP Union Cheb, 11.8); 100 m, ženy: 1. Adéla Králová (SKP Union Cheb, 12.7), 2. Veronika Burešová (Triatlet Karlovy Vary, 12.8), 3. Dominika Hejdová (SKP Union Cheb, 13.0); 1000 m, muži: 1. Jan Šebo (SKP Union Cheb, 2:39.9), 2. Daniel Vaidiš (SKP Union Cheb, 2:40.0), 3. Josef Terč (ŠAK Chodov, 3:06.2); 200 m překážky, muži: 1. Mathias Langmaier (SKP Union Cheb, 27.5), 2. Jan Šmrha (SKP Union Cheb, 28.4), 3. Václav Zýka (SKP Union Cheb, 28.7); 200 m překážky, ženy: 1. Eliška Markofová (Triatlet Karlovy Vary, 30.8), 2. Veronika Burešová (Triatlet Karlovy Vary, 31.3), 3. Linda Ubryová (SKP Union Cheb, 32.0); skok daleký, ženy: 1. Anna Zekuciová (TJ Baník Stříbro, 5.08), 2. Lenka Burešová (Triatlet Karlovy Vary, 5.05), 3. Tereza Herbánszká (Atletika Ostrov, 4.98).