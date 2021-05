„Oslovil mě prezident klubu Jakub Novotný, jestli bych už tedy nechtěl jít do Karlovarska, že už se mě vícekrát ptát nebude, odpověď zněla, že volá právě včas,“ prozrazuje Adam Zajíček, jak se seběhl jeho přesun do lázeňského města.

Adam Zajíček

Narozen: 25. února 1993

Post: blokař

Kariéra: Volejbal Brno (2009–2012), Dukla Liberec (2012–2016), Česká Lípa (2012 –2014), Turnov (2015–2016), VK Kladno (2016 – 2021).

Úspěchy: účastník mistrovství Evropy 2017, bronz v Evropské lize 2013, stříbro v Evropské lize 2018, vítěz Českého poháru 2014 a 2016, mistr extraligy 2015 a 2018, vicemistr extraligy 2014 a 2018; třetí místo v extralize 2017.

Adame, jak byste hodnotil uplynulou sezonu z pozice kapitána kladenských Orlů?

Sezonu Kladna hodnotím negativně, byla ovlivněna mnoha faktory, na které jsme se neměli vymlouvat. Tým jsme měli silný a konkurenceschopný, všichni jsme makali, přidávali si, aby se to zlomilo, bohužel jsme ztráceli body s týmy, se kterými jsme je ztrácet neměli, a sezonu jsme zachraňovali na poslední chvíli, bohužel už to bylo pozdě.

Po pěti sezonách jste dal Kladnu volejbalové vale, určitě budete mít i přes nepovedou uplynulou sezonu na co vzpomínat?

Rozhodně budu mít na co vzpomínat, přicházel jsem do klubu, který vstal z popela, byla to sázka na nejistotu z mé strany po úspěšném angažmá v Dukle Liberec. Naštěstí se vše potkalo, tak jak si to všichni přáli, skvělá parta hráčů a lidí, kvalitní zázemí, o volejbal byl a je zájem, skvělí fanoušci. Až na první prohraný zápas se Zlínem jsme neokusili chuť porážky, dokázali jsme porážet týmy z velké trojky, byli jsme hladoví po úspěchu. Vyústilo to ve vítězství v Českém poháru a zisk stříbrné medaile z extraligy. Následovaly další úspěšné sezony, jen ty poslední jsem si představoval jinak, ale s tím už nic neuděláme, to ke sportu patří.

V minulosti jste se netajil přáním odejít do zahraničí, přesto jste nakonec zůstal v české extralize…

Změnily se mi priority. Neříkám, že mě zahraničí stále neláká, ale už mi není dvacet let a nejsem sám, takže v rozhodování musím brát ohled na moji krásnou manželku Helenu a šikovného syna Adama. Navíc doba je taková, jaká je, na trhu jsou zajímavější hráči s mnohem lepšími fyzickými předpoklady, než mám já. Hraji českou extraligu moc rád, je to kvalitní soutěž.

V novém ročníku extraligy budete hájit barvy Karlovarska. Jaké tedy máte vzpomínky na Vary z působení v Kladně?

Na Karlovarsko mám dobré vzpomínky, byly doby, kdy jsem je pravidelně porážel. To, že nás porazili v krásném finále extraligy a tuto sezonu vyřadili ve čtvrtfinále, patří ke sportu a někdo vyhrát musel.

Jak se vůbec seběhl váš přestup na západ Čech, jiné nabídky vás neoslovily?

Jiné nabídky jsem měl a jsem za ně nesmírně vděčný. Oslovil mě prezident klubu Jakub Novotný, jestli bych už tedy nechtěl jít do Karlovarska, že už se mě vícekrát ptát nebude. Odpověď zněla, že volá právě včas a můžeme se bavit konkrétněji, protože ten zájem z mé strany byl velký a šance si zahrát za Karlovarsko by mohla být poslední.

Karlovarsko každoročně vyhlašuje nejvyšší cíle, byla to pro vás potřebná motivace a také posun vaší kariéře?

Byl to poměrně jednoduchý proces, dostal jsem nabídku od Karlovarska, které mělo o mě dlouho zájem. Sám v sobě jsem měl zájem změnit angažmá, v Kladně jsem byl pět let, a jak každý z nás ví, lidé potřebují v životě změny, nové výzvy a cíle, proto jsem z těchto důvodů kývl na nabídku Karlovarska.

Liga mistrů, Český pohár, extraliga, to má opět Karlovarsko před sebou, určitě to pro vás bude velká změna?

O motivaci mám postaráno sám v sobě, chci být nejlepší, jak dlouho to jen půjde, a pomáhat ostatním k dosažení daných cílů. A jestli to jsou ty cíle nejvyšší, jsem jen rád, protože když se jich dosáhne, ta úleva a pocit zadostiučinění jsou nepopsatelné. Nepochybuji o tom, že mě to v kariéře posune dále. Vyjma Ligy mistrů jsme měli to samé v Kladně. Změna je to rozhodně a nepochybně k lepšímu, zvlášť na Ligu mistrů se těším, i když jsem ji nevybojoval, za to musím klukům poděkovat.

Adam Zajíček se po pěti sezonách rozloučil s kladenskými Orly a v nové volejbalové sezoně bude hájit barvy Karlovarska.Zdroj: Deník/Petr Zbranek, Deník/Kamil Jáša

Právě na bloku Karlovarsko táhnou Wilson s Patočkou, vítáte tuto silnou konkurenci?

Konkurence je vždy ku prospěchu, tlačí vás do každodenního maxima, musíte odvádět a dokazovat trenérovi a lidem v klubu, že dali důvěru tomu správnému hráči, na spolupráci s Vojtou a Marcem se moc těším.

Může být pro vás malou výhodou, že českou reprezentaci, ve které jste platným členem, trénuje karlovarský trenér Jiří Novák a právě v reprezentaci se potkáte hned s několika hráči z Karlovarska?

Byl to jeden z faktorů při rozhodování v angažmá, spolupráce s trenérem mě moc nadchla během měsíčního reprezentačního bloku v roce 2020, kdy trenér Novák národní tým převzal. Líbí se mi, jak o volejbale přemýšlí, jak chce z hráčů dostat maximum, to mi velmi imponovalo. Vojtu Patočku s Danem Pfefferem znám dlouhá léta, takže už trochu vím, jak na ně, s Lukášem Vašinou se ještě tolik neznáme, ale to se brzy napraví a do klubové sezony už se budeme znát velmi dobře.

Co si vybavíte, když se řeknou Karlovy Vary?

Vybavím si filmový festival, kolonádu, Grandhotel Pupp, oplatky a minerální prameny.

Co si tedy od příchodu do města minerálních pramenů slibujete?

Očekávám, že budu platným hráčem, že se nám bude dařit jak na palubovce, tak i mimo ni, že utvoříme kolektiv, který bude táhnout za jeden provaz, ať už se bude dít cokoliv. Moc se na vše nové těším, pevně věřím, že tým Karlovarska nezklamu.