Karlovy Vary – Mistrovství České republiky v nohejbalu trojic mužů zcela ovládli hráči v dresech klubových mistrů republiky Sokola Modřice.

Na antukových dvorcích SK Liapor Witte Karlovy Vary jim absolutní triumf v podobě zlata a stříbra zkazilo pouze to, že na sebe jejich dvě sestavy narazily už v semifinále, a jedna z nich tak mohla bojovat už „jen" o bronz. Modřičtí vyslali do Karlových Varů dvě trojky a obě prošly turnajem bez většího zaváhání. Pozdější mistři, kteří se přihlásili jako „béčko", porazili ve skupině B trojku domácího SK Liapor Witte hladce 2:0 a B trojku Českých Budějovic, postoupili z 1. místa rovnou do osmifinále.

Následně vyřadili Vsetín A, ve čtvrtfinále výborně hrající Zruč-Senec a v „bratrovražedném" semifinále i vlastní áčko. Ve finále si pak poradili i s „černými koni" turnaje z Českých Budějovic, když po prohraném 1. setu ve druhém zcela jasně ukázali, kdo je na hřišti pánem, a ve třetím setu pak titul potvrdili výhrou 10:8.

Podobně šla turnajem i druhá či podle označení „A" vlastně první trojka Modřic, která ve skupině porazila B trojky domácího SK Liapor Witte a Českých Budějovic, v osmifinále obhájce loňského titulu Šacung A, ve čtvrtfinále pražský Radotín B a po semifinálové prohře s vlastním „béčkem" v boji o bronz sestavu Žatce, ve které hrál s domácími Ondrou Vítem a Zlatohlávkem i odchovanec SK Liapor Witte Honza Kubát, který se tak paradoxně stal nejlépe umístěným hráčem na tomto turnaji.

Karlovarští do turnaje přihlásili maximální možný počet čtyř sestav, kýžené medaile se ale nedočkali od žádné z nich. Od juniorů, startujících v sestavě Radim Kubín, Dan Svoboda a Kuba Malý na „divokou kartu" pořadatele, se to ostatně ani nečekalo, stejně tak od hráčů druholigového béčka, kde hráli otec a syn Kubínové s Michalem Valentou. Jejich úkolem bylo poskytnout mladým hráčům šanci nasbírat cenné zkušenosti na „velkém" turnaji a tento úkol byl splněný.

Zklamáním pro diváky i vedení klubu bylo umístění prvních dvou trojic SK Liapor Witte. Vankeho sestava ve skupině nestačila na modřické béčko, postupovala ze 2. místa a Medkové s Hronem vyfasovali do skupiny áčko Modřic a béčko Budějovic a skončili až třetí. Ke vší smůle je pak los v předkole play-off postavil proti sobě, takže do osmifinále už mohla jít jen sestava Vankeho.

Ta pak sice v osmifinále porazila velmi snadno B trojku Českého Brodu (10:4 a 10:2), ale pak ve čtvrtfinále narazila na později stříbrné budějovické áčko a byl konec nadějím. Na agresivní hru mladých Jihočechů, kteří nemilosrdně deptali všechny své soupeře nechytatelnými „klepáky", nenašli správný recept, první set prohráli obludným rozdílem 4:10, a přestože se ve druhém vzchopili a vyhráli 10:7, nakonec museli po prohře 8:10 ve 3. setu sklonit hlavy.

Karlovarský šampionát pak pokračoval i včera, v neděli byl na programu mistrovský turnaj dvojic, které jsou v historii karlovarského nohejbalu „parádní" disciplínou. Turnaj se dohrával dlouho po uzávěrce tohoto čísla, a jak na něm karlovarští nohejbalisté dopadli, se dočtete v zítřejším vydání Deníku.

46. mistrovství ČR v nohejbalu trojic mužů: 1. Sokol Modřice B (Petr Topinka, Radek Pelikán, Pavel Kop, Jakub Mrákava), 2. Dynamo Č. Budějovice A (Jan Chalupa, Daniel Fík, Pavel Ryneš), 3. TJ Sokol SDS EXMOST Modřice A (Jakub Pospíšil, Lukáš Rosenberk, Martin Müller), 4. SKN Žatec (Ondra Vít, Tomáš Zlatohlávek, Jan Kubát).