Jako první se do bojů zapojil junior Vojtěch Levora, který se minulou sobotu v Praze zúčastnil turnajeŘepského poháru v kategorii U19.

„Po dvou výhrách v základní skupině se Vojta probojoval do vyřazovací části hlavní soutěže, kde se mu podařilo ještě projít přes žebříčkově silnějšího soupeře z Havířova do první šestnáctky výhrou 3:1,“ vrací se k představení chebského mladíka předseda klubu Jan Žák.

Stolní tenista TTC KARLOVARSKO Vít Špalek reprezentoval ve Francii

V souboji o první osmičku však Levora nestačil na pozdějšího vítěze celého turnaje Štěpána Brhela z Havlíčkova Brodu a turnaj zakončil celkovým umístěním na 9. až 16. místě. Bodový zisk z pražského klání juniora TTC posunul v žebříčku U19 České republiky na 21. příčku.

„Vojta tak stále jako jediný hráč této kategorie z Karlovarského kraje dlouhodobě drží umístění v A divizi, kdy patří mezi nejlepších 48 hráčů,“ chválí si úspěšnost Levory Žák.

Pomyslnou štafetu přezvali od Levory hráči kategorie U13 Daniel Naske, Ondřej Andresík a Jiří Honzejk, kteří se představili na Velké ceně Vlašimi.

Zatímco dva prvně jmenovaní se utkali se silnými soupeři divize A, Honzejk se představil v divizi B. „Na postup mezi nejlepších čtyřiadvacet hráčů Danovi a Ondrovi síly nestačily, oba se tak ve vyřazovací části soutěže zapojili do bojů o 25. – 48. místo,“ říká k úvodním vystoupením chebských mladíků Žák.

„Zatímco Dana v nich volný los posunul rovnou do první šestnáctky, Ondra si musel postup odpracovat výhrou 3:0. V boji o postup do osmičky bohužel klukům los přiřadil vzájemný duel, ze kterého se posunul soutěží dále Dan a po zdolání dalšího soupeře došel do semifinále, kde podlehl nasazené jedničce této části soutěže. V konečném pořadí se tak Dan umístil na 27. – 28. pozici a Ondra na 33. – 40.,“ přidává k hodnocení víkendových bojů šéf TTC.

Chebský klub pak netrpělivě vyhlížel po víkendových turnajích aktualizaci mládežnických žebříčků České republiky.

„Dan je na 37. místě a Ondra na 43. příčce, stali se tak aktuálně nejlépe umístěnými hráči Karlovarského kraje U13 v Česku,“ pochvaluje si další velký počin chebského mládí Žák.

Na turnaji si vedl výborně i Jiří Honzejk, který svou nekompromisní hrou v základní skupině všechny soupeře, včetně nasazené trojky B turnaje, porazil bez ztráty setu 3:0. Jako lídra základní skupiny posunul los hráče TTC ve vyřazovací části mezi nejlepší šestnáctku.

„V boji o postup do nejlepší osmičky bohužel Jirka prohrál nejtěsnějším poměrem 2:3, 10:12 v pátém setu, čímž zakončil turnaj celkovým umístěním na deváté až šestnácté pozici,“ přidává hodnocení posledního zástupce chebského klubu Žák.

V aktuálním žebříčku mládeže se následně po víkendovém bodovém zisku posunul Jiří Honzejk o fantastických dvaačtyřicet míst a celkově je 80. hráčem U13v České republice.

„Hráčům patří velké poděkování za reprezentaci klubu a Karlovarského kraje, blahopřání k výsledkům a velké poděkování si zaslouží také trenéři a rodiče za přípravu a zajištění účasti na sportovních akcích mladých sportovců v této složité době,“ dodal závěrem Jan Žák. (