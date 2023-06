/VOLEJBAL/ Nejen starší, ale i mladší žákyně VK Karlovy Vary mají za sebou parádní sezonu. Během ní se představily mladé volejbalistky hned ve třech soutěžích. Jednou z nich byl Sokolovský pohár nadějí. V rámci tohoto turnaje odehrály Karlovaračky osm kol, a to v Teplicích, Plzni, Ústí nad Labem, Žatci, Spořicích, kde se pořadatelské taktovky zhostil VK Karlovy Vary.

Mladší žákyně VK Karlovy Vary si užily parádní sezonu, na MČR skončily šesté. | Video: VK Karlovy Vary

„Dvakrát jsme se podívali do Prahy a závěrečné kolo se konalo v Sokolově,“ vracela se k poháru asistentka karlovarského kouče Antonína Bicana Milena Kalčicová. „Zpočátku tým působil a hrál dost nejistě, ale s postupem času se neustále děvčata zlepšovala. Jejich radost z poprvé vyhraného setu a později i zápasu je nezapomenutelná. Nakonec jsme v této soutěži obsadili sedmé místo,“ podotkla Kalčicová.

Další soutěží, kterou varský výběr absolvoval, byl Krajský přebor. „Do něj jsme nastoupili v nejsilnější možné sestavě a z pěti zúčastněných týmů skončil náš A-tým na prvním místě,“ pochvalovala si asistentka Varů velký úspěch v silné konkurenci, kterou tvořily v přeboru mimo karlovarského A-týmu a B-týmu ještě Chodov, Sokolov a Kraslice.

To nejlepší nakonec. V podání VK Karlovy Vary to pak platilo dvojnásob. Vrcholem sezony pro volejbalistky z městě minerálních pramenů byla účast na mistrovství České republiky, kam se přihlásilo úctyhodných pětaosmadesát týmů z celé republiky.

„Nejprve jsme museli zvládnout dvě kola kvalifikace. První kolo pořádal v březnu 2023 náš klub, kde se povedlo vyhrát všechny zápasy ve skupině a do druhého kola kvalifikace jsme postoupili z prvního místa,“ ohlédla se Kalčicová za první kvalifikací, kterou Karlovaračky odehrály v domácím prostředí.

Druhé kolo kvalifikačních bojů následně pořádal Orel jednota Letohrad, do kterého se probojovaly nejlepší týmy z prvního kola. „I v Letohradu se nám, k naší velké radosti, podařilo postoupit, a to ze druhého místa. A tak jsme v květnu vyrazili na finále MČR do Krnova. Kromě nás se do krásné krnovské haly sjelo dalších patnáct nejlepších týmů Česka,“ přiblížila velký úspěch, kterým postup mezi nejlepší šestnáctku bezesporu byl.

„Byly to nejnáročnější tři dny uplynulé sezóny a díky výbornému výkonu dívek jsme po těžkých zápasech obsadili nádherné 6. místo. Lucie Teturová před finálovým zápasem zazpívala státní hymnu a Tereza Mazůrková byla vyhlášena nejlepší nahrávačkou turnaje,“ neskrývala radost nad velkým úspěchem pro karlovarský volejbal Kalčicová.

„Dívky udělaly za uplynulý rok neuvěřitelný pokrok. Velmi se zlepšily ve svých herních dovednostech a díky velkému množství odehraných zápasů získaly cenné herní zkušenosti,“ chválila si herní posun svého výběru.

„Velkou oporou na hřišti jim byli především dvě nejzkušenější hráčky, a to Tereza Mazůrková a Lucie Teturová. Sedmým hráčem na hřišti pak byla věrná skupinka fandících rodičů, kterým děkujeme za obrovskou podporu a trpělivost,“ vzkazuje závěrem poděkování Kalčicová.

Mladší žákyně - VK Karlovy Vary

Hráčky: Klára Bělohlávková, Anežka Gernátová, Kateřina Havlíková, Kateřina Husáková, Kristýna Janoušková, Karolína Johnová, Amálie Klasnová, Karolína Klímová, Klára Krejčí, Eliška Kroslová, Patricie Marková, Tereza Mazůrková, Zuzana Nečekalová, Alexandra Poláčková, Lucie Průchová, Elen Šrámková, Lucie Teturová, Jaroslava Valová, Daniela Vanke, Adéla Vovsová, Ella Wernerová, Laura Wernerová, Viktorie Zvárová. Trenér: Antonín Bican, asistentka trenéra: Milena Kalčicová.