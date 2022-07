„No, my se nezastavujeme, takže to zpětně nehodnotíme a neprožíváme, protože když skončí jeden turnaj, hned se připravuje další,“ říká šéf Oktagonu Ondřej Novotný v rozhovoru pro Deník. Mluví právě o Procházkově triumfu, vlivu na české a slovenské MMA, vztahu s UFC, o konkurenci, nebo své zálibě jménem létání. „Je to úplně jiný a nový svět,“ usmívá se Ondřej Novotný.

Šampion, který probouzí obdiv i hejty. Jak Procházka mění pohled Čechů na MMA

Opravdu jste se za Frankfurtem s odstupem neohlédl?

Samozřejmě vnímáme to jako úspěch. Moc dobře to víme. Na druhé straně když to řeknu, tak to lidé pořád nebudou brát. My s Palem (Nerudou, spolumajitelem Oktagonu) a pár lidmi okolo víme, že jsme první, kdo vyprodali v Německu velkou halu. Nepovedlo se to německým organizacím, UFC, Bellatoru. Nikomu. Až Oktagonu. To je velká věc. Ani to nechci k ničemu porovnávat, ať si to každý udělá sám. My to víme, teď pracujeme na tom, aby to bylo ještě větší, protože znovu tam budeme 15. října. A už teď je z deseti tisíc vstupenek přes šest tisíc prodáno.

Fanoušci a atmosféra Oktagonu 32 v Ostravě.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Potvrdilo se tím, že MMA a Oktagon jsou fenoménem?

Myslím, že jo. Musíme si to uvědomit a být na to pyšní, že je to fenomén. Nejbližší turnaj (23. července) máme na Štvanici a není normální, že ho vyprodáte za sto hodin, aniž byste oznámil jediné jméno zápasníka. Není normální, že třikrát za rok vyprodáte O2 Arénu na MMA. A jestli si někdo myslí, že se to děje všude na světě, tak neděje. V tomto sportu jen v Polsku a v Americe. Sem tam v Asii. Tím to končí. Je to něco speciálního, jsme na to pyšní.

Co tu speciálnost vytváří?

Čím víc s MMA a bojovými sporty cestuji, což je dnes už skoro 25 let, tím víc vím, že je štěstí, že jsme dali dohromady unikátní partu lidí. Strašně dlouho to dělali, bavilo je to, ale nic z toho neměli. Ten sport mají ale rádi víc, než aby přemýšleli, jestli by měli mít zaplaceno, nebo zda šlo o dobrovolnou činnost. A stejné je to i u zápasníků. Teď jsou hvězdy, ale přišli z dob, kdy to dělali za pět set euro, protože to milovali. Celá parta lidí okolo, která čítá třicet čtyřicet osob, se ale tak zprofesionalizovala, že z toho vyrostli Kozma, Procházka, Vémola, i rozhodčí, produkční. Je to neopakovatelný elixír nadšení a zároveň schopností i dovedností, které jinde venku nevidíte. Když pak jsme v Německu, nebo teď i v Anglii, tak jejich pružnost a myšlení je pro nás z doby ledové.

Novotný o absenci na Baníku: Naštvalo mě to, ani jsem se nedíval. Věří Vrbovi?

Opravdu?

Jasně. Máte chuť nahlas křičet: „Do p*dele, probuďte se, a vytáhněte hlavu z hnoje“. Oni nejsou schopni ty věci vůbec pojímat. Kdežto my tady, parta třiceti lidí, se sejdeme ve čtvrtek před turnajem, nemusíme si nic říkat, jen se na sebe podíváme, a všichni víme, co máme dělat. Že to chceme udělat zase lépe.

Na domácí scéně se naším sportem uživí stovky lidí

Vzpomenete si na ty „dřevní“ doby, kdy na turnaje chodilo pár desítek, či stovek diváků a MMA nikoho nezajímalo?

To víte, že ano. Vzpomenu si na ně v dobrém, vzpomenu si na ně, protože jsem u toho byl, viděl to. Říkal si, co je špatné, co je lepší. A že jsem se z toho poučil a šel dál.

Navzdory tomu všemu Karlos Vémola v jednom rozhovoru řekl, že se MMA živí u nás jen pět zápasníků. To je realita?

Ne, je to blbost. Karlos říká, že se tím uživí pět lidí v jeho číslech. Jenže on má spotřebu jako malá elektrárna. V jeho očích se uživí pět lidí, což je fantastické, protože u mnoha sportů, jako je volejbal, házená a další, by se v tom případě nemohlo říct ani těch pět. Ale ve velmi dobrých číslech se tím uživí stovky osob, kteří žijí suverénně nad úrovní většiny populace. Mluvím o domácí scéně.

Procházka vyzval Teixeiru k titulové odvetě: Ukážu ti, proč jsem šampionem

Jak MMA pomůže titul v UFC v podání Jiřího Procházky?

Strašně moc. Jirka je jednak svůj, což je sexy. To, jak je jiný, než všichni ostatní, přitahuje samo o sobě. Navíc dělá takové zápasy, jaké dělá, což pro fanouška jakéhokoliv zápasníka je dobře. Podívá se na něco jiného a vybere si. A jelikož Oktagon je domácí organizace, tak u něj vždy skončí. Ale mluvíme o MMA jako takovým a Jirka je nejlepší ambasador, jakého jsme si mohli přát.

Chodí do gymů více dětí, než před pár týdny?

To je vždy. Pokaždé, když je velká věc, tak se ty gymy naplní. Bavil jsem se s Karáčem (Martinem Karavainovem, trenérem Jiřího Procházky z Jetsaam Gymu) a mnozí jsou otrávení, protože lidi si jdou zacvičit, aby viděli Jirku. Na to jsem mu řekl jednu věc.

Oktagon 32, 9. dubna 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Jakou?

Zdraž jednorázové vstupné, permice dej na normální cenu a uvidíš, kdo tam chce chodit. Nebo dej jen permice a pak se těch jednorázových zbavíš. (usmívá se) Penězi se dá vyřešit. Ale jinak tohle funguje celorepublikově v čemkoliv. V každém sportu. Když uspějeme v hokeji, najednou je na tréninku třikrát tolik lidí. V MMA je to stejné.

A co tento úspěch znamená pro promotéra Oktagonu?

Pomohlo mi to v tom, že mi UFC dalo ban. (směje se) Psal mi i Ray Sefo, prezident PFL (Professional Fighters League), i někteří další, když se to dozvěděli. Je to legrace, jakým způsobem to kdo vnímá. Ale mě to pomohlo v tom, že Jirka zase přitáhl lidi, kteří se na MMA chtějí podívat, a tím pádem chtějí koukat i na Oktagon. Občas se setkávám s názorem, že mu nepřeji, nebo mu nefandím.

A je to tak?

Ne, jsou to nesmysly. Na rozdíl od ostatních si s ním dokážu napsat dvě hodiny po zápase, nebo sám ví, že se může ozvat. „Hele, viděl si to sám, stálo to za h*vno. Jsem nespokojený“. To mi klidně napíše. A „jen“ proto, že vyhrál titul, nezačnu mu říkat něco jiného, než si myslím. Přitom fanouškovsky to byl fantastický zápas. Každopádně se umíme potom hodinu spolu bavit, proč to bylo tak, nebo tak. A takových lidí má málo. Že ho dokážu kritickým okem zhodnotit neznamená, že mu to nepřeji.

Bez Karlose jsme měli finančně nejzajímavější rok

Vadí vám, že jste UFC 275 neviděl naživo?

Asi je vše tak, jak má být. Když toho budu litovat, nic se na tom nezmění. Už jsem měl zařízené letenky, vše vymyšlené, měl jsem pokrývat poslední zápas Joanny Jędrzejczyk, se kterou se znám a těšil jsem se. Měl se potkat se spoustou dalších lidí, ale aspoň jsem ten čas strávil s rodinou na dovolené. A zažil něco jiného.

Bývalý fotbalista Teplic chce prorazit v bojových sportech. V paneláku má pytel

Proč jste vlastně v UFC „persona non grata“?

Já myslím, že nejsem. Prostě někdo zpanikařil a my si to při poměrně blízké příležitosti, která nastane, vysvětlíme. Když se na to podívá někdo rozumný, zjistí, že Novotný jezdil na turnaje za své peníze a dotáhl UFC do Čech. Na Novu. Společně s Radějem a šéfem sportu Novy. Já jsem se zasadil o to, aby to tu rostlo, za pár drobných jsem namluvil stovky hodin a odkomentoval stovky turnajů. Že já jsem to byl ten, který pomáhal rozjet jejich brand.

Má UFC a Oktagon spory?

Ani ne. Za mě. Není to tak, že bychom na denní bázi něco řešili. Je to takové byznysové pinkání, jen chtějí dát všem najevo, že jsou pes, který… Víte co. A vy ostatní můžete jen přištěkávat.

Zmínili jsme Karlose Vémolu, který je velkou osobností MMA u nás. Jste připraveni, až jednou skončí?

(zasměje se) Ten moment přijde a určitě jsme na něj připraveni. Ale stejně po něm zůstane díra. Je hloupost říct, že je tu druhý Karlos. Není. Ale stejně tak tu je jen jeden Kozma, jediný Attila (Végh), podobně i Macek, nebo Tichota a spousta dalších. I mladých, kteří teprve vyrůstají. Řeknu to takhle. My jsme měli loni bez Karlose finančně nejzajímavější rok.

Knockout v prvním kole, Jindrová zničila soupeřku a má přes půl milionu korun

Skutečně?

Zrovna nedávno jsem o tom mluvil. Když Jon Jones měl stopku, Conor (McGregor) nebyl, nebyla ani Ronda (Rouseyová), a Dana White (šéf UFC) řekl, že bez těch tří zažil nejlepší finanční rok, tak jsem si myslel, že to jsou strašné kecy. Vycucané z prstu. A když teď Karlos rok nezápasil, tak jsme to měli podobné. Ale na druhé straně, kdyby tam byl, bylo by to ještě lepší. Co tím chci však říct, že ten sport jde dál i bez těchto hvězd. Ony tomu pomáhají, lidé si ale najdou někoho jiného, zajímají je jiné věci a my k tomu dáme zase nový příběh. Karlos je extrémně důležitý, ale jsme nachystaní, kdyby to náhodou už dál nešlo. A loni jsme to ukázali.

Promotéři v kleci? Už to ani není zábavné

Co s vámi dělá vznik nové organizace RFA, potažmo opětovné vzedmutí GCF, které se ujal v roli promotéra youtuber Vláďa Videos? Jak to vnímáte?

Odpovím otázkou. Myslíte, že bych to měl brát jako konkurenci?

Oktagon 32, 9. dubna 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Dobrá otázka, těžko říct…

Takže se tím nebudeme zabývat. (usmívá se) Nechci být vůbec arogantní, ale vím, co dělám každý den, abych byl úspěšný. Vím, s kým teď sedím u stolu, a vím, co dělají oni, aby byli úspěšní. Jsem si vědom toho, jaký je náš náskok. Jasně, každý náskok se dá dohnat, minulý týden to ukázal na Tour Vingegaard proti Pogačarovi. Každému v kopci jednou dojde. Nejsem namyšlený, neříkám, že se to nedá. Ale k otázce.

Povídejte…

Na Štvanici si lidé stěžují, že je to starý areál, je tu málo stánků, jsou fronty. Je to pravda, bude to každému trochu nepohodlné, ale přesto je to vyprodané a nezbývá, než tu frontu vystát. Pokud nechcete, můžete ve stejný den jít na turnaj do Ostravy (RFA pořádá v turnaj v Porubě). Ve frontě budete sám, a je otázkou, zda tam bude vůbec někdo, kdo vám ten párek prodá.

A GCF?

Tu značku jsem pomáhal roky budovat. Nový promotér se se mnou sešel, řekl, co chce dělat, jsme kamarádi. Teď očekávám, že se sejdeme ještě jednou a zjistí, že spousta turnajů, které jsou natočené a potulují se, vlastní nějaký Ondřej Novotný. Má k nim práva, zaplatil je, a že on teď za ta práva nabídne nějaké peníze.

OBRAZEM: Charita i fotbal. Tak šel čas s šampionem UFC Procházkou

V úvodním videu se ale do vás a Oktagonu spíše opřel.

Nemyslím si, že se do mě opřel. Jsem s Vláďou kamarád, řekli jsme si, co od GCF čeká, můžeme spolu spolupracovat. A znovu. Jestli to nejlepší, co dokáže vymyslet v prvním videu, je, že mluví o někom jiným – o mně a Karlosovi – tedy o Oktagonu, tak to má být pro nás vyznamenání. Tak to beru.

Bude bitva promotérů v kleci?

Ne.

Už vás někdo vyzval?

Skoro denně. Už to ani není ničím zábavné, je to fakt dokola.

Jaké máte tedy plány? V říjnu znovu Frankfurt, Karlos Vémola sní o fotbalovém stadionu, mluví se i o Londýnu.

Budu pokorný. Musíme pořádně nejprve uspět v Německu, udržet si pozici v Čechách, takže pořád růst. Nejde stagnovat. Teď je před námi Štvanice, kde předvedeme první velkolepou doprovodnou show, navíc s fantastickým hlavním zápasem. Když se podíváte, jak Ilič vytváří na instagramu tlak na Karlose, věří si, takže je znát, že je to velký zápas. Na konci roku O2 Aréna, teď se snažíme vyprodat Ostravu na prosinec, kde Kozma půjde s Britem. Po obou touží UFC. Chceme v září vyprodat Brno, kde jsme ještě nebyli ve velké hale a půjde tam Kincl s Lohorém. Když se Kincl a Pirát (Krištofič) opírají do Iliče, určitě jim to bude chtít vysvětlit. Pokud vyhraje Karlos, možná půjde podruhé s Kinclem. Myslím, že zábavy máme do konce roku dost a dost.

A ten Londýn je jak reálný?

To je jako s Německem. Musíte pozvolna připravovat podhoubí a pak vypálit. Letos tam budeme jezdit koukat, příští rok uvidíme.

Čas v letadle je pro mě k nezaplacení

Hodně času trávíte ve svém malém letadle. Berete to jako relax, nebo spíše už spořič času a možnost rychlé přepravy?

Je to úplně jiný a nový svět. A samozřejmě atraktivní i příjemný, protože je do jisté míry adrenalinový, zároveň ještě výjimečný. Člověk to tak cítí, když k letadlu jde. Zrovna jsme se o tom bavili s Palem a museli jsme si přiznat, že bychom bez letadla neudělali nikdy to Německo. Prostě by to nešlo. A s tím si myslím, že se z nás stali v letectví největší influenceři, protože od chvíle, kdy jsme začali, si známí koupili deset letadel. Otvíráme pohled lidem, kteří mají byznys – a nemusí být velký – ale stačí, když je rozesetý po Česku a třeba i Slovensku. Najednou vám to dovoluje se na byznys dívat jinak. Přitom všichni křivili ksichty, jak je to drahé.

Milionář z klece. Procházka přiznal: Bojí se i moje mamka, bere mě jako kluka

A není?

Není o nic dražší než dobré auto. Spíše levnější. Navíc nám se vzhledem k počtu hodin, které v něm strávíme, ušetříme a vyděláme, zaplatilo za jednu sezonu. Určitě je to dobrá investice.

Co zažíváte ve vzduchu? Je to jiné, než auto, či vlak?

Je. Za prvé se musíte soustředit, protože máte v rukou svůj život, ale když si do toho sedáte, automaticky vám vše naskakuje. Za druhé máte tam často klid, protože letíte ve výšce, kde už není signál. A napadá mě tam spousta věcí, udělám si hodně poznámek, vyřeším si v sobě osobní i podnikatelské věci. Lidé, kteří létají dlouhé cesty letadlem, tak se na to těší, protože sice si zapnout wifi, ale jsou právě bez signálu. Dokážete se zastavit. Já totiž dneska musím telefon dávat úmyslně pryč, nechávat ho mimo kancelář u asistentky, aby se ke mně nikdo nedostal. Někdy to, aby vás z klidu někdo nevytrhl, je pro mě skoro k nezaplacení.

OKTAGON TIME, 8. dubna 2022 v Ostravě.Zdroj: Deník/Pavel Netolička

Jak se cítíte, když vidíte pod sebou plnou dálnici a kolony?

No, tak to je super. Problém je, když vyletíte, ale zavře se počasí, musíte se vrátit, sednout do auta a po té dálnici jet. To se mi také jednou stalo. Ale je lepší se vrátit, než se už nikdy nevrátit.

Máte přehled, kolik vám to ušetřilo času?

S Palem nám to loni udělalo minimálně 350 hodin. A letos létáme daleko víc. A když si vezmete, že naše hodina má určitě větší hodnotu, než tři tisíce korun, tak tam vidíte, jaké peníze na přesunech uspoříte. To se nebavím o dalších věcech.

A horkou chvilku jste také zažil?

Ano. Dvě tři situace byly, ale to zažije každý, kdo lítá. Pak musíte mít za sebou dobrý výcvik, což my naštěstí máme díky Attack Viper a Dickovi Kvetňaskému, kterého mohu jen doporučit. Je to opravdový frajer. Navíc máme skvělé letadlo, Viper D4 v úpravě Attack, což jsou malé NASA ultralighty. Když máte dobrý výcvik i letadlo, máte pak i dobré myšlenky v momentě, kdy se ve vzduchu děje něco nepříjemného. A každému se něco takového stane. Jako v autě. Můžete být sebelepší řidič, ale ocitnete se v nepříjemné situaci. Pak si musíte umět poradit.