„Domácí zápas se nám zdaleka nepovedl jako ten na půdě Modřic,“ zklamaně povídal po utkání karlovarský kapitán Jan Vanke. Modřice rozehrály velmi dobře první utkání dvojic, když si v prvním setu vytvořily tříbodový náskok, který v bitvě s mladíčky Lukášem Tolarem a Filipem Hokrem dotáhly do výhry 10:8. To ve druhém setu si držely těsné vedení až do koncovky mladé pušky Varů, které nakonec podlehly soupeři 9:10, čímž Modřice šly do vedení 1:0 na utkání. „Bohužel první dvojice byla dobře rozehraná, ale nedokázali jsme ji na 9:9 na útoku přetavit ve vítězství,“ litoval Vanke ztrátu v možná klíčovém zápasu, který ovládl soupeř.