Vrchol sezony, tedy mistrovství světa juniorů v běžeckém lyžování, který hostí slovinská Planica, byl odstartován sprinty volnou technikou pro kategorii juniorů.

Bauer bral ve sprintu dvanáctou příčku. | Foto: Czech Ski & Snowboard/Jakub Knap

Do sprintů naskočil v české kombinéze božidarský rodák Matyáš Bauer, který v konkurenci 111 běžců dosáhl uspěl v kvalifikaci a proklestil se do čtvrtfinále. „Jelikož se nám start odložil o pár minut kvůli pádu u holek, tak jsem cítil, že mě to poznamenalo, půlku jízdy jsem byl nejistý, trvalo mi, než jsem se do toho dostal. Z mezičasů jsem viděl, že druhá půlka byla lepší a vyšvihla mě na dvanácté místo, což je takový můj standard,“ říkal v cíli Bauer, který tak na dálku potěšil i svůj mateřský klub LK Slovan Karlovy Vary. Druhý závod čeká juniory ve středu 7. února, kdy bude na programu dvacítka volnou technikou.