V úterý, přesněji 10. prosince, totiž mají před sebou další vystoupení v CEV Challenge Cupu – Vyzývacího poháru, ve kterém budou hostit v 18 hodin v hale míčových sportů běloruský Minsk, tedy druhý tým běloruské volejbalové Division A.

Navíc v podání týmu z lázní půjde o domácí derniéru roku 2019, když posléze čekají Varáky již jen tři utkání na palubovce soupeřů,a právě loučení s karlovarským publikem by chtěli varští hráči přetavit ve vítězství, čímž by si do odvetného utkání, které bude na programu ve středu 18. prosince v Minsku, zajistili lepší výchozí pozici.

Po vyřazení Vardaru jste narazili na běloruský Minsk, tedy další velkou neznámou, jaké máte informace o soupeři?

Informace máme standardní, určitě jich máme dost na to, abychom se na soupeře připravili.

Jak bylo těžké sehnat poznatky o běloruském týmu?

Nebylo to úplně jednoduché ale v posledních dnech nám s přispěním týmu Black Volley Beskydy nějaké zápasy dorazily, za což jim tímto děkujeme.

V běloruské Division A lize se Minsk drží na druhém místě, což svědčí o jeho volejbalové síle, jak ji vidíte vy?

Je to opravdu silný tým, který má ve svém středu běloruské reprezentanty. I když je to pro diváka trochu neznámá, je to hodně kvalitní tým.

První utkání odehrajete v domácím prostředí, může vás právě domácí hala a fanoušci opět nakopnout vítězně k odvetnému duelu?

Naši fanoušci jsou skvělí a opět doufáme v jejich podporu v dobrém i zlém.

Samozřejmě se vše rozhodne na palubovce, čeho se tedy budete muset vyvarovat, abyste si vytvořili co nejlepší pozici k odvetnému duelu?

Těžko říct, čeho se konkrétně vyvarovat. Běloruský tým hraje velice rychlou nahrávku, budeme tedy muset kvalitně podávat, abychom jim jejich rychlou hru eliminovali, a předvést kvalitní výkon, jelikož v evropském poháru jiná cesta k úspěchu nevede.